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Атакующие бывшее школьное здание вандалы украли и сломали школьное имущество

После того как Кесклиннаская основная школа покинула старое здание на улице Пярна, первым делом разбиты были его окна и двери. В здание забрались вандалы и началось его крушение, которое теперь расследует полиция. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Подростки, несколько недель буйствовавшие в старом здании Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве, проникают в него и после установки ограждения и камер безопасности.

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Директор Кесклиннаской основной школы Юлия Каламаева отправила на этой неделе в горуправление письмо, в котором сообщила, что установленное на прошлой неделе ограждение сломано, его фрагменты разбросаны по школьной территории, часть ограждения погнута. Директор поинтересовалась также, к кому обращаться в случае причинения ущерба.

Ущерб более 5000 евро

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