Атакующие бывшее школьное здание вандалы украли и сломали школьное имущество

Директор Кесклиннаской основной школы Юлия Каламаева отправила на этой неделе в горуправление письмо, в котором сообщила, что установленное на прошлой неделе ограждение сломано, его фрагменты разбросаны по школьной территории, часть ограждения погнута. Директор поинтересовалась также, к кому обращаться в случае причинения ущерба.