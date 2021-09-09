Атакующие бывшее школьное здание вандалы украли и сломали школьное имущество
Подростки, несколько недель буйствовавшие в старом здании Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве, проникают в него и после установки ограждения и камер безопасности.
Подростки, несколько недель буйствовавшие в старом здании Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве, проникают в него и после установки ограждения и камер безопасности.
Директор Кесклиннаской основной школы Юлия Каламаева отправила на этой неделе в горуправление письмо, в котором сообщила, что установленное на прошлой неделе ограждение сломано, его фрагменты разбросаны по школьной территории, часть ограждения погнута. Директор поинтересовалась также, к кому обращаться в случае причинения ущерба.