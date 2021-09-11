Прийт Кама покидает должность

Кама, и сам работавший в Йыхви, сказал в интервью "Postimees", объясняя свой уход: "Когда смотрю на соседние страны, то, например, долго - дольше всего в здешнем регионе - занимавший должность руководителя тюрем, генеральный директор департамента тюрем Финляндии тоже недавно ушел. Хотя и не чувствую, что работа заканчивается или я не хочу ее делать, я уверен, что для развития организации нужно, чтобы высшее руководство время от времени менялось".