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Прийт Кама покидает должность

Прийт Кама перевел в Ида-Вирумаа отдел тюрем, а также основал здесь клуб госчиновников. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вице-канцлер Министерства юстиции в области тюрем Прийт Кама, который более семи лет назад перевел министерский отдел тюрем из Таллинна в Йыхви, после 16 лет работы покидает должность.

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Кама, и сам работавший в Йыхви, сказал в интервью "Postimees", объясняя свой уход: "Когда смотрю на соседние страны, то, например, долго - дольше всего в здешнем регионе - занимавший должность руководителя тюрем, генеральный директор департамента тюрем Финляндии тоже недавно ушел. Хотя и не чувствую, что работа заканчивается или я не хочу ее делать, я уверен, что для развития организации нужно, чтобы высшее руководство время от времени менялось".

По словам Кама, у него нет пока четких планов на будущее, хоть и считает все же, что далее будет заниматься чем-то больше юридическим.

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