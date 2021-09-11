Медвежья охота закончилась в первый же месяц

Первых трех косолапых отстреляли в первый же день начала охоты.

Последнего вокаские охотники завалили 30 августа.

Шесть разрешений были, так сказать, закрытыми, то есть забронированными на месяц для определенного охотничьего участка - там, где медведи попортили имущество. Во всех этих случаях охота оказалась успешной.

В Ида-Вирумаа действуют 24 охотничьих участка, и было бы разумно, если бы каждый из них получил свое разрешение на отстрел медведя, говорит руководитель уездного общества охотников Марко Винни. Тогда охота на медведей длилась бы дольше и можно было бы тщательнее выбирать, какого зверя отстрелять. За осень выяснилось бы также, причиняет ли медведь где-то ущерб, и тогда сосредоточились бы именно на этом звере.

Сейчас, по словам Винни, происходит гонка и отстреливают того медведя, который первым высунет нос. В результате четыре поваленных нынче медведя весили всего по 70 кг - это были медведи-второгодки. Звери постарше уже умеют прятаться и найти их труднее.

Охотничьи участки продают разрешения на отстрел медведя охотничьим туристам. Это значительный источник дохода, позволяющий покрывать затраты на уход за лесными животными - например, покупать для них зимний фураж. Мех застреленного в августе медведя редковат, красивым он становится только в сентябре-октябре, тогда шкура имеет гораздо большую ценность.

Сейчас в Эстонии насчитывается около тысячи медведей. Отстрелять разрешили нынче 82 из них, к 6 сентября было повалено 76.

В Ида-Вирумаа, по оценке Марко Винни, обитает около 120 медведей.

- Они тут повсюду. Говорят, что в Куртна на одном поле видели сразу десяток медведей, - сказал он.