Нарва и Нарва-Йыэсуу вместе откроют новые велопешеходные дорожки

Старт велопоходу дадут в 15.00 с Петровской площади Нарвы. Ориентировочно в 16.00 представители Нарва-Йыэсуу будут встречать участников горячим чаем на въезде в курортный город.

Как сообщают инициаторы мероприятия из Нарвской горуправы, к походу можно присоединиться не только на велосипедах, но также на роликах, лыжероллерах, самокатах и иных видах легкого транспорта. При необходимости взять велосипеды напрокат можно в пляжном здании на нарвском пляже в Йоаорге.

Ранее, 2 сентября, Нарва-Йыэсууская горуправа выдала последние необходимые разрешения на эксплуатацию построенных мостов на новой велопешеходной дорожке.

В 2021 году достроены и уже активно используются людьми пара завершающих участков дорожек, связывающих Нарву и Нарва-Йыэсуу: 2,2 километра вдоль шоссе Таллинн - Нарва и 4,7 километра вдоль оживленной автодороги, проходящей у берега пограничной реки. Таким образом, завершен второй этап проекта строительства и маркировки сети дорожек в Нарве и прилегающем регионе. Первый этап реализован в 2018-2019 годах.

Поначалу планировалось сразу одним этапом построить или разметить все задуманные Нарвой велопешеходные дорожки - более 40 километров. Однако возникли разного рода затруднения с двумя отрезками, проходящими по административной территории Нарва-Йыэсуу и по частным землевладениям, но и они теперь благополучно достроены.

Гигантский по местным меркам европроект готовился и реализовывался департаментом городского развития и экономики Нарвской горуправы с 2013 года. Таким образом, на все ушло приблизительно восемь лет.

После завершения строительства начались два года контрольного гарантийного периода.

Главный специалист Нарвского департамента городского развития и экономики Наталия Орава добавила, что теперь на повестке дня передача достроенных участков департаменту городского хозяйства для проведения обычных обслуживания и уборки. Поскольку части дорожек пролегают по административной территории Нарва-Йыэсуу, с властью курортного города есть соглашение, что они покроют 20 процентов расходов на содержание.

Вдобавок в обозримом будущем Нарва представит интерактивную дигитальную карту сети велопешеходных дорожек. Возможно, это будет мобильное приложение. Карта будет дополняться по мере развития самой сети.

По словам Орава, сейчас уже готовится проект дополнения нарвской сети велопешеходных дорожек и для этого ждут новых финансовых европоддержек. Запланировано прежде всего довести дорожки до порта Кулгу на берегу Нарвского водохранилища, а во-вторых, продолжить их прокладку на территории Нарва-Йыэсуу, где нарвитяне много и активно проводят время.