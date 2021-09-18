Строитель обещает возвести новое здание йыхвиской школы к новому учебному году
Несмотря на перебои с поставками материалов, строитель надеется возвести новое здание Йыхвиской основной школы к началу следующего учебного года.
Несмотря на перебои с поставками материалов, строитель надеется возвести новое здание Йыхвиской основной школы к началу следующего учебного года.
Руководитель по строительству возводящей школьное здание фирмы "Rand & Tuulberg" Лаури Маттеус сказал, что построить школьное здание к следующему учебному году по состоянию на сегодняшний день реально, хотя строитель и испытывает дефицит сырья.