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Строитель обещает возвести новое здание йыхвиской школы к новому учебному году

Нишу краеугольного камня нового школьного здания заполнила раствором и заровняла кельмой директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Несмотря на перебои с поставками материалов, строитель надеется возвести новое здание Йыхвиской основной школы к началу следующего учебного года.

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Руководитель по строительству возводящей школьное здание фирмы "Rand & Tuulberg" Лаури Маттеус сказал, что построить школьное здание к следующему учебному году по состоянию на сегодняшний день реально, хотя строитель и испытывает дефицит сырья. 

Работа "Tujukuju". ФОТО: "KAUSS ARHITEKTUUR"

Хронология создания новой основной школы в Йыхви

  • В 2012 году утепляют фасад и фундамент построенного в 1967 году здания Йыхвиской основной школы.
  • В 2015 году волостная власть планирует при поддержке государственных денег реновировать школьное здание.
  • В 2018 году выясняется, что Министерство образования благоволит, скорее, строительству нового здания, нежели реновации старого.
  • В июне 2019 года в архитектурном конкурсе побеждает бюро "Kauss Arhitektuur" с работой "Tujukuju".
  • Прежний план приступить летом 2019 года к сносу старого школьного здания и в конце того же года к строительству нового - проваливается, поскольку на подготовку проектирования уходит больше времени, чем предполагалось.
  • Летом 2020 года Йыхвиская основная школа переезжает на замещающую площадь по улице Яама и осенью старое здание школы сносят.
  • Объявление строительного тендера переносится на начало 2021 года, так как затянулось поступление результатов заказанной волостным управлением экспертизы.
  • Весной 2021 года строительный тендер выигрывает фирма "Rand & Tuulberg". Здание должно быть построено за 16 месяцев к августу 2022 года.

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