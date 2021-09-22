ФОТО ДНЯ ⟩ Ахтмеский памп-трек готов
Новое спортивное сооружение построила столичная фирма "Heaven Ehitus", и скоро горожане смогут его испытать.
Новое спортивное сооружение построила столичная фирма "Heaven Ehitus", и скоро горожане смогут его испытать.
Строители во вторник сообщили, что готовы сдать объект заказчику в конце текущей недели. Ведутся последние приготовления: укладывают искусственную траву, докрашивают перила и облагораживают территорию.
Специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов на улице Ридакюла, станет самым большим памп-треком в городе: общая площадь составляет 1200 квадратных метров, асфальтовой дорожки - 167 квадратных метров.