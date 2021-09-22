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ФОТО ДНЯ ⟩ Ахтмеский памп-трек готов

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Новое спортивное сооружение построила столичная фирма "Heaven Ehitus", и скоро горожане смогут его испытать.

Строители во вторник сообщили, что готовы сдать объект заказчику в конце текущей недели. Ведутся последние приготовления: укладывают искусственную траву, докрашивают перила и облагораживают территорию.

Специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов на улице Ридакюла, станет самым большим памп-треком в городе: общая площадь составляет 1200 квадратных метров, асфальтовой дорожки - 167 квадратных метров.

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