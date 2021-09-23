МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.09-30.09 ⟩ Ночь ученых, "Творческий котел" и фестиваль миноги
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 30 сентября.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 30 сентября.
Четверг, 23 сентября
* В Нарвской крепости с 18.00 до 22.00 - программа Ночи ученых. Информация: www.teadlasteoo.ee/kava/narva.
Пятница, 24 сентября
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета с 18.00 до 21.00 - Ночь ученых. Необходимо предварительно зарегистрироваться на домашней странице колледжа.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "El Tango Argentino" из серии "Jazzical". Выступает "Zinnetango", совершенно новый ансамбль аргентинского танго, созданный эстонским бандонистом Каспаром Ульясом и включающий, помимо Каспара, настоящих аргентинских музыкантов. Будет исполняться как музыка старой традиции танго, так и "танго нуэво". Танцуют Джессика Щербакова и Сомер Сургит. Билет - 13-17 евро.
Суббота, 25 сентября
* В Кивиылиском народном доме в 12.00 - празднование Дня пожилых.
* В Сакаском народном доме в 16.00 - танцевальное представление "Kas must või valge - selles on küsimus" / "Белое или черное - вот в чем вопрос". Выступают сакаские и майдлаские исполнители line-танцев. Бесплатно. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
Воскресенье, 26 сентября
* На Йыхвиской музыкальной площадке и в Йыхвиском концертном доме в 12.00 - фестиваль культурных обществ национальных меньшинств "Творческий котел". На музыкальной площадке: 12.00 - открытие фестиваля, 12.00-14.30 - презентация национальных кухонь "Вкусы народов" и национальные игры для детей и семей. В концертном доме: 12.00-16.00 - выставки рукоделия, экспозиции, мастерские, 13.00-14.30 - литературные встречи, 14.30-15.30 - концерт "Torupilli Jussi trio", 16.00-18.00 - гала-концерт коллективов национальных культурных обществ. Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "В гостях у сказки". Билет - 5 евро. Вход для родителей только с COVID-справкой. Информация по тел. 5858 6426.
Вторник, 28 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 14.00 - концерт, посвященный Дню пожилых Йыхвиской волости: ансамбль "Untsakad". Бесплатные билеты можно получить в социальной службе Йыхвиской волости, в общественном доме (ул. Кооли, 2), в дневном центре для пожилых (ул. Кааре, 3), в Таммикуской библиотеке.
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 16.00 - открытие выставки работ Евгения Колпакова. Выставка посвящена 40-летию творческой деятельности художника. Вход по предъявлении COVID-сертификата.
Среда, 29 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Professor sai värske õhu mürgituse", спектакль театра "Vana Baskin". Билеты - 20-22 eвро.
Четверг, 30 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - салонный вечер в большом зале: презентация книги Аннели Ламп "Monoloogid Maalile". Песни исполнит Иллукаский женский ансамбль, инструментальные произведения исполнят Меэли Ыунапилт (аккордеон) и Дан-Вольдемар Дехтерук (скрипка). Открыто кафе Хелен Раяс. Вход по предъявлении COVID-сертификата. Дополнительная информация: tiia.linnard@rk.johvi.ee или тел. 558 4247.
Пятница, 24 сентября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 17.00 - юношеский чемпионат Эстонии по шахматам; день 1-й.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеской площадке с искусственным газоном - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (U21; Ида-Вирумаа) - "FCI Tallinn".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - ФК "Elva II".
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Keila KK II".
Суббота, 25 сентября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - юношеский чемпионат Эстонии по шахматам; день 2-й.
* В Йыхвиском общественном доме - турнир по русским шашкам, посвященный 20-летию шашечного клуба "Into".
* В Нарве в Рийгикюла в 11.00 - чемпионаты Нарвы и Ида-Вирумаа по велоспорту.
* На силламяэской трассе здоровья в 11.00 - чемпионат Эстонии по шоссейной ходьбе на 20 км.
* В Силламяэ в бассейне "Калев" в 11.00 - соревнование по плаванию "Стайер-2021".
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - женские чемпионаты Йыхви и Ида-Вирумаа по волейболу.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - "Tartu Kalev".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Everest" (Кохтла-Ярве).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Nõmme Kalju" (U21).
Воскресенье, 26 сентября
* На походной тропе Селисоо в 8.00 - утро на природе.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - юношеский чемпионат Эстонии по шахматам; день 3-й.
* В Ийзаку в 10.00 - Ийзакуский народный бег. Информация: www.alutagusesport.ee.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в 11.00 - день оздоровительного спорта "Калева".
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Ожидаются команды из трех человек. Новые команды должны зарегистрироваться не позднее 25 сентября по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee. Для участия требуется COVID-сертификат.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Tabasalu".
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 16.50 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
Среда, 29 сентября
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".
Четверг, 30 сентября
* В Ийзаку в 19.30 - Ида-Вирумааское VIII ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 25 сентября
* В парке Нарва-Йыэсуу с 17.00 до 24.00 - ночной базар и Фестиваль миноги.
Воскресенье, 26 сентября
* В центре посещений Алутагузеского национального парка с 11.00 до 15.00 - семейный день грибов. Поход в лес со двора центра в 11.30. Информация по тел. 5681 5722, 5620 0080, info.alutaguse@rmk.ee.
Среда, 29 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки.
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