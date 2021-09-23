МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.09-30.09 ⟩ Ночь ученых, "Творческий котел" и фестиваль миноги

Суббота, 25 сентября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - юношеский чемпионат Эстонии по шахматам; день 2-й.

* В Йыхвиском общественном доме - турнир по русским шашкам, посвященный 20-летию шашечного клуба "Into".

* В Нарве в Рийгикюла в 11.00 - чемпионаты Нарвы и Ида-Вирумаа по велоспорту.

* На силламяэской трассе здоровья в 11.00 - чемпионат Эстонии по шоссейной ходьбе на 20 км.

* В Силламяэ в бассейне "Калев" в 11.00 - соревнование по плаванию "Стайер-2021".

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - женские чемпионаты Йыхви и Ида-Вирумаа по волейболу.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - "Tartu Kalev".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Everest" (Кохтла-Ярве).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Nõmme Kalju" (U21).

Воскресенье, 26 сентября

* На походной тропе Селисоо в 8.00 - утро на природе.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - юношеский чемпионат Эстонии по шахматам; день 3-й.

* В Ийзаку в 10.00 - Ийзакуский народный бег. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в 11.00 - день оздоровительного спорта "Калева".

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Ожидаются команды из трех человек. Новые команды должны зарегистрироваться не позднее 25 сентября по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee. Для участия требуется COVID-сертификат.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Tabasalu".

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 16.50 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".

Среда, 29 сентября

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".

Четверг, 30 сентября

* В Ийзаку в 19.30 - Ида-Вирумааское VIII ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 25 сентября

* В парке Нарва-Йыэсуу с 17.00 до 24.00 - ночной базар и Фестиваль миноги.

Воскресенье, 26 сентября

* В центре посещений Алутагузеского национального парка с 11.00 до 15.00 - семейный день грибов. Поход в лес со двора центра в 11.30. Информация по тел. 5681 5722, 5620 0080, info.alutaguse@rmk.ee.

Среда, 29 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital