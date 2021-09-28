Оригинальные и самобытные коллективы дадут в Нарве бесплатный концерт

В нарвском центре культуры "Geneva" в 18.00 начнется выступление тенора Мати Тури и пианиста Мартти Райде. Их дуэт, которому уже четырнадцать лет, подготовил ко Дню музыки программу "Поклон Георгу Отсу".

Вообще, в репертуаре одного из лучших эстонских теноров, известного во всем мире певца Мати Тури и признанного эксперта по камерному пению, пианиста Мартти Райде преобладают два направления: классика немецкой песни и эстонская музыка, а также скандинавская, русская и французская музыка. В Нарве же музыканты представят публике подборку известных песен из репертуара Отса.

Ориентировочно в 19.00 начнется второе отделение концерта: на сцене в "Geneva" впервые выступит ансамбль "Puuluup". Этот коллектив музыкантов Рамо Тедера и Марко Вейссона смело балансирует на грани традиций и современных стилей, сочетает звучание хийуского каннеля с электронной музыкой, смешивает фолк и панк.

- Это будет наше самое первое выступление в Нарве. Мы очень долго ждали этой возможности и очень взволнованы, - признался Вейссон.

Еще про ансамбль "Puuluup": это история о том, как двое мужчин в разгар кризиса среднего возраста решили пожить в стиле рок-н-ролл. Брюнет и блондин в черных костюмах общаются на не известных никому языках и дополняют свои выступления нерафинированной хореографией. Из всего этого складывается идеальный бой-бэнд! В их программе для Нарвы - старые электронные хиты и несколько совершенно новых песен из самого свежего альбома "Puuluup", который выйдет нынешней осенью.

Ансамбль "Puuluup". ФОТО: Taavi Arus

День музыки 1 октября отмечается в Эстонии под эгидой Эстонского музыкального совета уже почти 20 лет, однако сама традиция праздника была заложена еще в 1975 году тогдашним президентом Международного музыкального совета при ЮНЕСКО, скрипачом Иегуди Менухиным. Он обосновал важность этого дня необходимостью распространения музыкального искусства во всех слоях общества, чтобы музыкой мог насладиться каждый житель планеты, невзирая на толщину кошелька.

Именно по этой причине вход на все концерты в Нарве - свободный. Бесплатный билет можно забронировать через систему "Piletilevi".

День музыки имеет и просветительский аспект: музыканты и музыковеды по традиции посещают школы по всей Эстонии, чтобы вместе с ребятами поразмышлять о значении музыки в современном обществе.

Президент Эстонского музыкального совета, ректор Академии музыки и театра Ивари Илья подчеркивает, что, несмотря на вирусы и конфликты, музыка по-прежнему играет важную роль на всей планете:

- Возможности музыки приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам безграничны. На фоне огромного скачка в развитии виртуальной бесконтактной музыки именно живая музыка по-прежнему превыше всего. Большая радость, что мы можем отметить в этом году День музыки "почти нормально", без каких-либо ограничений по заполняемости залов. Мы радуемся тому, что у нас есть люди, которые могут создавать и исполнять музыку, и, конечно же, те, кто умеет слушать и наслаждаться ею. Давайте будем не только в Международный день музыки ценить тех, кто посвятил себя этой профессии, которую до конца никогда не понять. Это путешествие длиною в жизнь, наполненное творчеством, бесконечными репетициями и преодолением себя. Разумеется, огромное спасибо публике, чей интерес и любовь придают всему этому более глубокий смысл.

Кульминацией Дня музыки станет, опять же традиционно, церемония награждения лучших в Эстонии музыкантов года. Транслировать это праздничное событие будет ETV.