Макс Каур: Близкие погибших в катастрофе парома "Эстония" не получили справедливой компенсации

Я и другие люди, чьи близкие погибли той темной осенней ночью в холодном море, довольны тем, что Эстония в сотрудничестве со Швецией и Финляндией готова провести новое расследование причин катастрофы. Современными средствами легче исследовать причины трагедии. Похвальны и частные инициативы по проведению новых расследований, поскольку люди ждали и надеялись на это.

Тем не менее хочу предупредить тех, кто считает, что новые расследования смогут удовлетворить все претензии родственников погибших. Многие словно позабыли, что из-за ошибок в конструкции, которые привели к крушению парома, выжившие в катастрофе и родственники погибших подали в суд на французскую компанию "Bureau Veritas", которая провела сертификацию судна, и строителя парома "Meyer Werft", потребовав более 40 миллионов евро в качестве компенсации.

19 июля 2019 года во Франции Нантерский суд первой инстанции не удовлетворил жалобу родственников. Однозначно понятно, что компенсация, которую получили большинство родственников погибших на борту "Эстонии", была постыдно символической.

Уже тогда выплаты семьям должны были составлять не менее 100000 евро. Вместо этого родственники погибших на пароме получили в десять раз меньше, чем, например, в случае авиакатастрофы или иной катастрофы такого рода. На выплаченные деньги было невозможно воспитать маленьких детей, оставшихся без матери.

Вина за это ложится на тогдашних правителей, а также на последующие правительства, поскольку они недостаточно активно боролись за выплату компенсаций.