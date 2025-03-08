ПЕРЕДОВИЦА Напряжение возникает, когда с людьми не разговаривают

В сегодняшний газете мы пишем о протесте коллектива Малеваской основной школы Кохтла-Ярве против городской власти, деятельностью которой, связанной со школой, он недоволен. Школой три года без нареканий руководила Эва Адамсон, которая по какой-то странной причине до сих пор является по должности заместителем директора, хотя по сути является директором. Теперь провалившимися признали два конкурса на должность директора, но город не объяснил, почему на последнем конкурсе не подошел второй по результатам кандидат, когда победитель конкурса отказался от должности. Почему не выбрали второго по результату конкурсанта? Коллектив школы подозревает здесь политические игры, а со стороны города никто ясно не объяснил коллективу положения вещей.

С этой темой пересекается происходящее с закрытием Йыхвиского дома суда. Вообще-то, понятно, что вопрос о закрытии уже решен в высоких министерских коридорах, причем никто не потрудился по существу обосновать, почему именно Йыхвиский дом суда нужно закрыть. Ни работникам, ни местным самоуправлениям. Хотя из последовавших реакций ясно, что этот вопрос важен как для местных властей, так и для жителей. Показателен и тот факт, что руководство Вируского уездного суда тоже встало на сторону закрывающего и вступило в противоречие с мнением своих работников о том, что Йыхвиское издание закрывать нельзя. Напротив - именно от него исходила инициатива закрыть этот дом. Так происходит, когда руководство учреждения само никак не связано с регионом и не в состоянии проанализировать более широкое влияние таких решений на регион.

Становится все более симптоматичным, что на уровне власти, будь она местная или государственная, касающиеся местных людей решения принимаются без обсуждения с общественностью. Однако рано или поздно это начнет наносить обратные удары, порождая в людях разочарование и углубляя отчуждение от власти.