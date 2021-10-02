Владислав Виртонен учится в университете Минервы, где каждый семестр проходит в новой стране. "Первый семестр мы проведем в Сан-Франциско, второй - в Южной Корее, третий - в Тайване или Индии. Благодаря этой программе мы станем гражданами мира".

Владислав Виртонен учится в университете Минервы, где каждый семестр проходит в новой стране. "Первый семестр мы проведем в Сан-Франциско, второй - в Южной Корее, третий - в Тайване или Индии. Благодаря этой программе мы станем гражданами мира". ФОТО: Erakogu

Владислав Виртонен провел в США год по программе обмена учащимися и решил, что не вернется туда. Неожиданно для себя именно в Америке он нашел университет своей мечты. Владислав - единственный идавирусец, получивший нынче от эстонского государства стипендию молодому ученому, которая позволила ему улететь за океан.

- Мы беседуем в семь часов утра по эстонскому времени, когда жители Сан-Франциско уже ложатся спать. Как выглядит твой день в качестве студента университета Минервы?

- Обычно я иду на пробежку в шесть часов утра, это заряжает энергией на целый день. После пробежки немного занимаюсь йогой. Потом иду на уроки. Перед этим прорабатываю очень много материала, чтобы быть готовым активно участвовать в уроке.

Специальности у меня еще нет, первый год - вводный. Мы учимся тому, как учиться, изучаем основы наук, введение в социальные науки, принципы письменного и устного самовыражения, анализ данных и программирование.

- Как быстро ты освоился в Америке?

- На самом деле это было очень просто, потому что два года назад я поехал по программе обмена "FLEX" учиться в Канзас-Сити. Это хорошо развило навыки адаптации. Мне неважно, где именно я нахожусь. Освоюсь в любом случае.

- Ты решил вернуться в Америку еще во время учебы по обмену?

- Совсем нет. После нее я решил, что никогда не поеду в Америку. Но я увидел, что многие выпускники программы "FLEX" следят в соцсетях за университетом Минервы. Я почитал про него и понял, что этот университет как раз для меня.

Я выбрал университет Минервы, во-первых, из-за коллектива: в нашем классе 180 студентов 60 национальностей. Хочу обрести именно такой разнообразный круг друзей, чтобы все мои последующие мечты сбылись.

Во-вторых, для меня была важна мультидисциплинарность. Специальность мы выберем только в конце года - составим вместе с руководителем личную учебную программу и выберем предметы.

В Эстонии я был сооснователем предприятия "Edukoht" (социальное предприятие, обучающее детей и молодежь программированию. - Ред.) и увидел, что ни одну проблему нельзя решить инструментами одной специальности. Нужно комбинировать социальный, правовой, экономический и психологический подходы. Для решения проблем нужны знания из очень разных сфер.

- Государство и предприниматели выдают стипендию молодому ученому при условии, что ты применишь полученные знания на благо Эстонии. Это тебя ограничивает? В Америке, наверное, открылись бы более широкие возможности, чтобы осуществить свои мечты.

- Это условие - не ограничение, а сужение. Я хочу помогать уже сейчас и в какой-то мере это делаю. Я с радостью рассказываю о своем опыте и помогаю своему университету налаживать связи с эстонскими образовательными и научными учреждениями, чтобы возникло сотрудничество.

Я чувствую, что для долгого проживания Америка мне не подходит. Здесь много сложной бюрократии. Я ценю прозрачность и легкодоступные государственные услуги, которые здесь только развиваются. Предпочитаю спокойствие и личный подход, маленькую общину.

Мне не нравится децентрализованная и нерационально дорогая система медицинского страхования и здравоохранения США. Так как я вырос в Эстонии, то и к дорогому образованию в США я тоже не готов. У Большой Америки долгая история и большие проблемы, а современная Эстония находится в начале своего пути.

Одна из причин, почему я выбрал университет Минервы, состоит в том, что он находится не только в Америке: каждый семестр проходит в новой стране. Второй семестр мы проведем в Южной Корее, третий - в Тайване или Индии. Благодаря этой программе мы станем гражданами мира.

Обучение юного идавирусца поддерживают и Эстония, и США Осенью при поддержке стипендии молодому ученому учиться в топ-университеты мира отправились 20 молодых людей, которые весной окончили гимназию и добились успехов как в учебе, так и в занятиях по интересам и волонтерской работе. В их числе - выпускник нарвской Ваналиннаской государственной школы Владислав Виртонен. Стипендиаты поехали в Великобританию, Нидерланды, Финляндию, Швецию, но большинство - в Соединенные Штаты Америки. Изучаемые специальности - от естественных наук и инфотехнологий до здравоохранения и искусств. Стипендию молодому ученому выдают эстонские предприниматели, Министерство образования и науки и Департамент по делам образования и молодежи с целью поддержать обучение талантливой эстонской молодежи в признанных зарубежных вузах. С 2004 года стипендию получили более 200 учащихся. Стипендия размером 4000 евро покрывает далеко не все расходы. Обучение Владислава в университете Минервы стоит 33000 долларов в год. С учетом доходов семьи университет назначил Владиславу пособие и дает ему возможность работать в университете. Так Владислав может по-настоящему испытать себя в качестве технического ассистента университетской платформы онлайн-обучения.

- В Эстонии стипендию молодому ученому нынче получили двадцать ребят. Ты единственный родом не из Таллинна или Тарту. Это радует или немного огорчает?

- В плане личностного развития, конечно, радует. Я добился очень многого, в том числе такого, во что никогда бы не поверил. Три года назад даже моя бабушка, которая меня воспитала, советовала мне идти в силламяэский профтех и получить здесь какую-нибудь профессию. А теперь я на другом континенте и занимаюсь совсем другими вещами.

- Чувствовал ли ты порой, что упираешься макушкой в стеклянный потолок, поскольку твой домашний язык русский, а не эстонский?

- Когда-то да, безусловно.

- Что ты тогда сделал?

- Выучил эстонский язык. Учась в восьмом классе силламяэской Ваналиннаской школы, я заметил на уроках, что наш уровень владения эстонским языком не настолько высокий, чтобы эффективно подготовиться к выпускному экзамену в основной школе. Я вместе с друзьями предложил директору изменить систему языкового обучения и разделиться иначе, чтобы более мотивированные ученики смогли лучше подготовиться к экзамену. Директор поддержал это предложение.

В девятом классе я уже чувствовал себя увереннее и подал заявку в эстонскую программу обмена учащимися "VeniVidiVici". Я учился в Вильяндимаа, в школе Абья, и там было очень много языковой практики. Решив пойти в гимназию, я выбрал нарвскую Ваналиннаскую государственную школу.

- Единственную школу языкового погружения в Ида-Вирумаа.

- Да, там я выучил эстонский язык еще лучше.

- Но почему ты все-таки решил, что хочешь выучить эстонский язык? Твоя семья обходилась и без него.

- В восьмом классе я в первый раз поучаствовал в международном проекте "Erasmus". Первая поездка была в южную Эстонию, вторая - во Францию.

В проектах "Erasmus" общение идет на английском языке. Я впервые стал применять английский язык на практике и обнаружил, что благодаря всего одному новому языку я обрел огромное количество знакомых, друзей и опыта. Я подумал: раз английский язык мне столько дал, то почему бы не сделать то же самое с эстонским языком?

- Чтобы получить стипендию для обучения в американском университете, тебе пришлось выучить эстонский язык?

- Это интересный вывод. Конечно, это сформировало мой путь, и в моем случае можно так утверждать, но обобщать нельзя.

- Как твоя бабушка относится к тому, что ты учишься в Америке и еще даже не выбрал специальность, которая обязательно прокормит?

- Она просто хотела, чтобы у меня были практические знания, которые можно применить в жизни. Теперь она рада за меня. Когда я переехал в Америку, в первую неделю мне пришлось больше готовить самому, а опыта у меня было не очень много. Я наготовил еды на целую неделю и показал, что справляюсь с этим. Поделился этим открытием и новым навыком с бабушкой, она очень обрадовалась.

- Чего ты хочешь добиться в жизни после окончания университета?

- У меня еще нет конкретного плана, но моя маленькая мечта - стать профессиональным учредителем. Хочу собирать исследовательские или предпринимательские команды, помогать людям реализовать свой потенциал.

В мире очень много сложных проблем, и в Эстонии тоже. Я их видел и два года назад, но школа не давала ни навыков, ни инструментов, чтобы я мог их решать. Университет частично уже дает.

Моя мечта - искать решения, собрать команду из представителей разных областей, которые любят свою работу. Я бы дал им возможность заниматься любимым делом. И когда работа наладится, я сам пойду дальше и создам новую команду.

- Какой проблемой ты занялся бы в первую очередь?