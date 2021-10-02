На дереве, которое стоит рядом с асфальтированной дорожкой парка, есть домик Филина, а если свернуть от него в сторону и пройти по извилистой тропинке, то можно увидеть берлогу Медведя, нору Барсука, домик Кролика. Еще недавно они были только в сказке, но ее автор Алексей Серов перенес их в действительность.

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- На моем канале на ютубе есть видео с тропинки, и как говорят те, кто его посмотрел, завораживает, - говорит Алексей. - Пока думаю, что с этим видео делать дальше, но на встрече с читателями в библиотеке обязательно покажу, а там посмотрю.

Алексей Серов (1964) родился и вырос в Нарве, потом более 20 лет жил в Палдиски, Таллинне, а затем вернулся в родной город. Он и его жена Светлана, являясь учредителями недоходного учреждения и ТОО, реализуют различные проекты, одним из приоритетных направлений которых является деятельность, связанная с молодыми людьми и их образованием. В том числе и с молодыми людьми, имеющими ограниченные возможности. 