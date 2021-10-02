Алексей Серов пишет не только для детей, а также повести и рассказы для взрослых. Пока они только в компьютере, но автор намерен опубликовать их после завершения цикла сказок.

Алексей Серов пишет не только для детей, а также повести и рассказы для взрослых. Пока они только в компьютере, но автор намерен опубликовать их после завершения цикла сказок. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На дереве, которое стоит рядом с асфальтированной дорожкой парка, есть домик Филина, а если свернуть от него в сторону и пройти по извилистой тропинке, то можно увидеть берлогу Медведя, нору Барсука, домик Кролика. Еще недавно они были только в сказке, но ее автор Алексей Серов перенес их в действительность.

Для подписчиков

- На моем канале на ютубе есть видео с тропинки, и как говорят те, кто его посмотрел, завораживает, - говорит Алексей. - Пока думаю, что с этим видео делать дальше, но на встрече с читателями в библиотеке обязательно покажу, а там посмотрю.