Наибольшую поддержку в Ида-Вирумаа имеет Центристская партия
Самой популярной партией в Ида-Вирумаа остается Центристская партия. По данным опроса "Norstat", в начале октября ее поддерживают 32,5 процента имеющих право голоса граждан Эстонии.
Самой популярной партией в Ида-Вирумаа остается Центристская партия. По данным опроса "Norstat", в начале октября ее поддерживают 32,5 процента имеющих право голоса граждан Эстонии.
За Центристской партией следуют EKRE (22,4) и Партия реформ (17,5 процента). Рейтинг соцдемов составлял 15,1 процента, партии "Эстония 200" отдавали предпочтение 8,5 процента респондентов, "Isamaa" - два процента.
По сравнению с положением год назад наибольшее изменение в том, что рейтинг Центристской партии снизился на десять процентов, а у EKRE вырос на 15 процентов.
Результаты опроса показывают популярность партий среди живущих в Ида-Вирумаа граждан Эстонии, однако их нельзя принимать за предполагаемые результаты местных выборов, которые пройдут на следующей неделе. В них участвуют также избирательные союзы, которые не включены в опрос. В некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа у партий нет списков или они состоят лишь из нескольких кандидатов. На местных выборах право голоса имеют и неграждане, мнение которых в исследовании не спрашивали.