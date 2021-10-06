Наибольшую поддержку в Ида-Вирумаа имеет Центристская партия

По сравнению с положением год назад наибольшее изменение в том, что рейтинг Центристской партии снизился на десять процентов, а у EKRE вырос на 15 процентов.

Результаты опроса показывают популярность партий среди живущих в Ида-Вирумаа граждан Эстонии, однако их нельзя принимать за предполагаемые результаты местных выборов, которые пройдут на следующей неделе. В них участвуют также избирательные союзы, которые не включены в опрос. В некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа у партий нет списков или они состоят лишь из нескольких кандидатов. На местных выборах право голоса имеют и неграждане, мнение которых в исследовании не спрашивали.