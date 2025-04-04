Банк: У Эстонии есть хорошие предпосылки стать лидером экономики Балтии

Все рецессии рано или поздно заканчиваются. Эстония также постепенно входит в фазу восстановления. Возникает вопрос: станет ли экономика Эстонии примером для других стран балтийского региона в 2025 году? Думаю, что да. Не вызывает сомнений то, что 2025 год будет существенно отличаться от предыдущих лет: темпы роста стран Балтии сблизятся.

Укрепление экономики Эстонии подтверждается рядом показателей, как фактов, так и результатов опросов. Во-первых, хотя ВВП Эстонии снизился по итогам 2024 года, спад в четвертом квартале составил всего 0,1%, что означает, что экономика, по сути, перешла от рецессии к стагнации. Во-вторых, рассчитанный Европейской комиссией индекс делового цикла Эстонии в феврале 2025 года оказался наиболее высоким с сентября 2022 года. Ожидания эстонских промышленных и коммерческих компаний также были на самом высоком уровне с 2022 года, что свидетельствует о том, что экономика движется к восстановлению.

Кроме того, данные Департамента статистики Эстонии показали, что объем розничной торговли больше не падает, а первые признаки восстановления появляются в электронной коммерции, электронике и ИТ-секторе – последние две сферы особенно чувствительны к высоким процентным ставкам. Это говорит о том, что снижение процентных ставок в еврозоне уже оказывает влияние на Эстонию, и теперь это влияние усиливается. С одной стороны, это оставит больше денег в руках частных лиц и предприятий. Еще больший импульс экономике придаст объем новых выданных кредитов, который и так растет. Факторы, которые удерживали экономику Эстонии в упадке, теперь ведут к ее быстрому росту.