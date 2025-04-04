Банк: У Эстонии есть хорошие предпосылки стать лидером экономики Балтии

Последние три года для экономики Эстонии были сложными, и она находилась практически в наихудшем состоянии во всем Европейском союзе. Впрочем, причины, которые тормозили рост экономики Эстонии, сейчас, напротив, помогают ей восстанавливаться и догонять Латвию и Литву. Рассказывает исполнительный директор банка Citadele Рута Эжерскиене.
Согласно данным Eurostat, ВВП Эстонии еще в 2022 году фактически оставался на месте (+0,06%), в 2023 году снизился на 3,3%, а в прошлом году сократился еще на 0,3%. Это был не просто худший результат среди балтийских стран, но и во всем Европейском союзе. Слабее показатели были только у Ирландии (-4,3%). При этом спады экономики Ирландии вызваны техническими факторами, такими как сокращение спроса на фармацевтические и ИТ-услуги после пандемии. Для сравнения: ВВП Литвы за тот же период вырос на 3%, Латвии на 2,4%, а средний рост по еврозоне составил 1,3%.
Почему же траектория эстонской экономики отличалась от других балтийских стран? Этому есть две ключевые причины. Во-первых, в Эстонии наиболее высокая долговая нагрузка частного сектора в регионе. В 2023 году задолженность домохозяйств Эстонии составляла 35% ВВП, тогда как в Литве и Латвии она была всего 21% и 18% соответственно. Похожая тенденция наблюдается и в долговой нагрузке компаний: в Эстонии 54% ВВП, в Литве 27%, в Латвии 34%. Рост процентных ставок привел к увеличению платежей по займам, и эстонские домохозяйства и компании ощутили этот эффект наиболее остро. Это, в свою очередь, значительно сильнее, чем в Литве и Латвии, затормозило потребление и инвестиции.
Во-вторых, внешняя торговля Эстонии тесно связана со скандинавским регионом, на кредитном рынке которого доминируют кредиты с переменной процентной ставкой. Из-за роста процентных ставок финская экономика сократилась на 1% в 2022–2024 годах, что также повлияло на экономическую активность других скандинавских стран – в частности, охладилось потребление, промышленный сектор и рынок недвижимости. Поскольку на Скандинавию приходится примерно треть экспортных доходов Эстонии, экономический спад в этом регионе также повлиял на экономику Эстонии.
Все рецессии рано или поздно заканчиваются. Эстония также постепенно входит в фазу восстановления. Возникает вопрос: станет ли экономика Эстонии примером для других стран балтийского региона в 2025 году? Думаю, что да. Не вызывает сомнений то, что 2025 год будет существенно отличаться от предыдущих лет: темпы роста стран Балтии сблизятся.
Укрепление экономики Эстонии подтверждается рядом показателей, как фактов, так и результатов опросов. Во-первых, хотя ВВП Эстонии снизился по итогам 2024 года, спад в четвертом квартале составил всего 0,1%, что означает, что экономика, по сути, перешла от рецессии к стагнации. Во-вторых, рассчитанный Европейской комиссией индекс делового цикла Эстонии в феврале 2025 года оказался наиболее высоким с сентября 2022 года. Ожидания эстонских промышленных и коммерческих компаний также были на самом высоком уровне с 2022 года, что свидетельствует о том, что экономика движется к восстановлению.
Кроме того, данные Департамента статистики Эстонии показали, что объем розничной торговли больше не падает, а первые признаки восстановления появляются в электронной коммерции, электронике и ИТ-секторе – последние две сферы особенно чувствительны к высоким процентным ставкам. Это говорит о том, что снижение процентных ставок в еврозоне уже оказывает влияние на Эстонию, и теперь это влияние усиливается. С одной стороны, это оставит больше денег в руках частных лиц и предприятий. Еще больший импульс экономике придаст объем новых выданных кредитов, который и так растет. Факторы, которые удерживали экономику Эстонии в упадке, теперь ведут к ее быстрому росту.
Последние прогнозы банка Citadele показывают, что по мере удешевления кредитов и восстановления внутреннего и внешнего спроса экономика Эстонии в 2025 году вырастет на 2,4%, Латвии – на 2,2%, а Литвы – на 2,9%. Таким образом, хотя Эстония и восстанавливается быстрыми темпами, она пока не может похвастаться званием экономического лидера в регионе. В настоящее время Литва имеет преимущество благодаря сильной промышленности, розничной торговле и восстанавливающемуся рынку недвижимости. Однако то, какая из стран Балтии получит наибольшую экономическую выгоду в 2025 году, зависит от того, насколько успешно будет использована фаза восстановления экономики.