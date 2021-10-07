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Творческий путь длиною в сорок лет

Для Евгения Колпакова искусство стало главным делом жизни, и в этом легко убедиться, побывав на выставке. ФОТО: Аарне Ханни

В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца до 31 октября можно познакомиться с творениями профессионального ида-вируского живописца Евгения Колпакова. Новая выставка посвящена творческому сорокалетию художника.

Первая экспозиция в 1981 году тоже была в Музее сланца, только находился он тогда в другом месте.

Пейзажи, натюрморты, написанные маслом, темперой, пастелью, акварелью и тематические картины, созданные в разные годы, показывают творческие искания автора на протяжении десятилетий. Иные родились быстро, другие мучительно и долго.

- Над "Плахой" работал 23 года, правда, с перерывами, - рассказывает автор. - Эскиз "Мореплавателя" был сделан в 1999 году, а завершил за три года - с 2019-го по 2021-й.

В каждой картине Колпаков старается передать частичку своей неутомимой страсти к искусству, которому верен уже четыре десятилетия. Сотни работ разошлись по разным странам и городам, музеям и в частные коллекции. Часто он передает свой замысел точками и штрихами, называя этот стиль оптическим экспрессионизмом, что стало его визитной карточкой.

По-прежнему любимыми местами изображения является Тойла (парк, взморье, река), а также побережье Чудского озера и парк Йыхви. В последнее время создает работы в технике монотипия.

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