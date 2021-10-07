Йыхвиский концертный дом начинает серию музыкальных семейных утренников

Руслан Трочинский - тромбонист с классическим образованием и певец, известный прежде всего как музыкант из эстонско-украинского фолк-рок-ансамбля "Свята Ватра".

Руслан исполнит на концерте музыку разных народов, наиболее сильно повлиявшую на него на протяжении всей жизни. Вместе со студентом-гитаристом из училища имени Отса Робином Мяэталу он исполнит эстонскую, грузинскую, польскую, финскую, казахскую, украинскую, русскую и американскую музыку.

Руслан расскажет, почему песня именно этого народа тронула его или какой исполнявший ее раньше артист повлиял на выбор этой вещи. Главная тема песен - любовь: это может быть как романтическое объяснение в любви, так и выражение тоски по далеким дому и родине.

Руслан исполняет все песни на языках оригинала.

На музыкальный семейный утренник Йыхвиский концертный дом приглашает прийти всей семьей. Семейные утренники по форме более свободные, чем обычные концерты, исполнители ближе к публике и общаются свободно.

Следующими гостями семейных утренников станут тоже популярные фольклорные музыканты, которые будут петь, разговаривать и порой танцевать вместе с детьми.

Фольклорный музыкант Марью Варблане 7 ноября расскажет и сыграет на эстонских народных инструментах: варгане, хийуском каннеле, волынке, скрипке и малом каннеле. Вместе разучат как рунические песни, так и некоторые танцевальные шаги, а также заглянут в мир старинных хороводов.

5 декабря в гости приедет фольклорный музыкант Кульно Мальва и сказительница Пирет Пяэр. Оба являются страстными путешественниками: Пирет бродит по сказкам, Кульно - по миру музыки.