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Поиски руководителя для Ярвеской школы вновь не принесли результата

Ярвеская школа осталась без директора в мае, когда Анне Эндъярв перешла на работу в Министерство образования и науки. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярве не нашел к началу учебного года нового руководителя для Ярвеской школы, провалился также осенний конкурс. Поиски продолжатся после муниципальных выборов.

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В объявленном весной конкурсе участвовали пять кандидатов, однако комиссия не нашла среди них подходящего. В сентябре руководителем школы пожелали стать три человека, одного из них комиссия пригласила на собеседование. "Его видение того, куда Ярвеской школе двигаться дальше, не совпадало со школьной программой развития и стратегией", - сказала заммэра Нина Алексеева.

Два провалившихся конкурса тревожат, признался представлявший в комиссии попечительский совет Ярвеской школы Эдуард Одинец.

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