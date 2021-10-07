Поиски руководителя для Ярвеской школы вновь не принесли результата

В объявленном весной конкурсе участвовали пять кандидатов, однако комиссия не нашла среди них подходящего. В сентябре руководителем школы пожелали стать три человека, одного из них комиссия пригласила на собеседование. "Его видение того, куда Ярвеской школе двигаться дальше, не совпадало со школьной программой развития и стратегией", - сказала заммэра Нина Алексеева.