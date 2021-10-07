МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.10-14.10 ⟩ Духовой оркестр TalTech отметит свой юбилей в Кохтла-Ярве; в Синимяэ можно посмотреть фильм про путешествие Тура Хейердала

КУЛЬТУРА

Четверг, 7 октября

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - гастроли Курессаареского театра: спектакль "Issid". На сцене Тарво Кралль и Юрген Гансен. Билет - 14-17 евро.

Пятница, 8 октября

"Kes on Punamütsike?". ФОТО: Курессаареский театр

* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - гастроли Курессаареского театра: детский спектакль "Kes on Punamütsike?". Билет - 9 евро. Билеты в продаже в Ийзакуском народном доме и в "Piletimaailm".

Суббота, 9 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - творческая встреча с художником Евгением Колпаковым, в 15.00 - творческая встреча с Ольгой Захаровой, автором фотовыставки "Yin-yang". Вход с COVID-сертификатами.

ФОТО: архив

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - презентация книги: Хендрик Пиллманн, "Minu Jõhvi". Вход с COVID-сертификатами.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Кот в сапогах", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.

* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 13.00 - представление книги "Истории о жизни здесь и вдалеке" и встреча с некоторыми из ее героев. В книге собраны истории беженцев и мигрантов из Ирана, Мексики, России, Армении, Сирии, Таджикистана, Южной Кореи, Нигерии и Дагестана, которые рассказывают, что именно привело их в Эстонию, откуда они прибыли и кем себя считают. Закуски предлагает шеф-повар Шерин из Сирии.

Кадр из фильма "Кон-Тики". ФОТО: filmiveeb.ee

* В Синимяэском музее в Вайвара в 13.00 в рамках программы "Кино в деревню" - норвежский фильм "Кон-Тики". Фильм рассказывает о путешествии, которое в 1947 году совершил норвежец Тур Хейердал на плоту "Кон-Тики" через Тихий океан. Субтитры на эстонском и русском языках. Бесплатно. Информация по тел. 5647 4552.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Звучала музыка с экрана": в честь своего 70-летия духовой оркестр Таллиннского технического университета порадует слушателей-зрителей концертным исполнением лучших произведений из киноклассики. Во время концерта будет звучать музыка из легендарных фильмов, а слушателям приятно будет слушать и узнавать знакомые мелодии. Наполнить яркими красками концерт помогут танцевальная студия "Пять звезд", актеры Лийа Канемяги и Эрки Ауле и вокалист Дэвид О"Брок. Руководить перевоплощением нот в мелодию будут несравненные дирижеры Тармо Кивисилла и Диана Мяэвяли. Бесплатно.

Воскресенье, 10 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - семейный утренник "Песня помогает путешествовать": Руслан Трочинский. Билет - 5-7 евро (для детей до 3-х лет бесплатно).

* В Тойласком общественном доме в 15.00 - презентация книги Хендрика Пиллманна "Minu Jõhvi" и встреча с автором. Открыто салонное кафе. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.

Глеб Матвейчук. ФОТО: teleprogramma.pro

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - Глеб Матвейчук (Россия), гость программы Елена Коломийцева (сопрано, Эстония). Билет - 20 евро. Информация по тел. 336 6169. При входе проверяются COVID-сертификаты.

* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - "Разлилась река", концерт трио "Senjo". Билет - 5 евро. Информация по тел. 357 3404.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - Глеб Матвейчук (Россия). Билет - 15,90 евро.

Понедельник, 11 октября

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - "Lihtsalt, rõõmuks", концерт-спектакль Раквереского театра. Билет - 14-16 евро.