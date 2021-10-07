МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.10-14.10 ⟩ Духовой оркестр TalTech отметит свой юбилей в Кохтла-Ярве; в Синимяэ можно посмотреть фильм про путешествие Тура Хейердала
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 октября.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 октября.
Четверг, 7 октября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - гастроли Курессаареского театра: спектакль "Issid". На сцене Тарво Кралль и Юрген Гансен. Билет - 14-17 евро.
Пятница, 8 октября
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - гастроли Курессаареского театра: детский спектакль "Kes on Punamütsike?". Билет - 9 евро. Билеты в продаже в Ийзакуском народном доме и в "Piletimaailm".
Суббота, 9 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - творческая встреча с художником Евгением Колпаковым, в 15.00 - творческая встреча с Ольгой Захаровой, автором фотовыставки "Yin-yang". Вход с COVID-сертификатами.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - презентация книги: Хендрик Пиллманн, "Minu Jõhvi". Вход с COVID-сертификатами.
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Кот в сапогах", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.
* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 13.00 - представление книги "Истории о жизни здесь и вдалеке" и встреча с некоторыми из ее героев. В книге собраны истории беженцев и мигрантов из Ирана, Мексики, России, Армении, Сирии, Таджикистана, Южной Кореи, Нигерии и Дагестана, которые рассказывают, что именно привело их в Эстонию, откуда они прибыли и кем себя считают. Закуски предлагает шеф-повар Шерин из Сирии.
* В Синимяэском музее в Вайвара в 13.00 в рамках программы "Кино в деревню" - норвежский фильм "Кон-Тики". Фильм рассказывает о путешествии, которое в 1947 году совершил норвежец Тур Хейердал на плоту "Кон-Тики" через Тихий океан. Субтитры на эстонском и русском языках. Бесплатно. Информация по тел. 5647 4552.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Звучала музыка с экрана": в честь своего 70-летия духовой оркестр Таллиннского технического университета порадует слушателей-зрителей концертным исполнением лучших произведений из киноклассики. Во время концерта будет звучать музыка из легендарных фильмов, а слушателям приятно будет слушать и узнавать знакомые мелодии. Наполнить яркими красками концерт помогут танцевальная студия "Пять звезд", актеры Лийа Канемяги и Эрки Ауле и вокалист Дэвид О"Брок. Руководить перевоплощением нот в мелодию будут несравненные дирижеры Тармо Кивисилла и Диана Мяэвяли. Бесплатно.
Воскресенье, 10 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - семейный утренник "Песня помогает путешествовать": Руслан Трочинский. Билет - 5-7 евро (для детей до 3-х лет бесплатно).
* В Тойласком общественном доме в 15.00 - презентация книги Хендрика Пиллманна "Minu Jõhvi" и встреча с автором. Открыто салонное кафе. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - Глеб Матвейчук (Россия), гость программы Елена Коломийцева (сопрано, Эстония). Билет - 20 евро. Информация по тел. 336 6169. При входе проверяются COVID-сертификаты.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - "Разлилась река", концерт трио "Senjo". Билет - 5 евро. Информация по тел. 357 3404.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - Глеб Матвейчук (Россия). Билет - 15,90 евро.
Понедельник, 11 октября
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - "Lihtsalt, rõõmuks", концерт-спектакль Раквереского театра. Билет - 14-16 евро.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - "Танцпол", спектакль театра "Балет Москва". Билет - 22,90-28,90 евро.
Четверг, 14 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие юбилейной выставки работ Лейли Пуре. Вход с COVID-сертификатами.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - трио "Hämarik" с программой "Краски ночи": Трийн Руубель (скрипка), Теодор Синк (виолончель), Стен Хейноя (рояль). Билет - 12-15 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Lumeroos", спектакль театра "Vana Baskin". Билет - 19-22 евро. Информация по тел. 335 7195.
Четверг, 7 октября
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - Нарвский забег фирм. Информация: www.motus.ee.
Суббота, 9 октября
* В Нарве в центре спорта и отдыха "Äkkeküla" в 11.00 - завершение сезона Ида-Вирумааских веловечеров "Stokker Jõhvi".
* В Силламяэ от здания водоспасательной станции в 11.00 стартует велопоход Силламяэ - Нарва-Йыэсуу - Силламяэ.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - ФК "Alliance" (U21; Ида-Вирумаа).
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - "FCI Tallinn".
* На Вокаском запрудном озере в 15.00 - открытый чемпионат Вока по зимнему плаванию; 1-й этап.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - женский Кубок Эстонии по футболу: "Jõhvi Phoenix" - "Viimsi MRJK".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Vipers" (Таллинн).
Воскресенье, 10 октября
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - завершение сезона петанка.
* В Нарве на тропе здоровья Пяхклимяэ в Эккекюла в 11.00 - забег вокруг Эккекюла.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: ФК "Narva Trans" - "Saku Sporting II".
Вторник, 12 октября
* В спа-центре Мяэтагузе в 18.00 - открытый чемпионат Мяэтагузе по плаванию.
Четверг, 7 октября
* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует": Екатерина Тинт, инвестирование в индексные фонды. Билет в предварительной продаже - 12 евро, на месте - 17 евро. Дополнительная информация: fmj@fmj.ee, тел. 5804 7901.
Суббота, 9 октября
* В деревне Лаагна с 10.00 - деревенская ярмарка "Vanatare".
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - осенний праздник. Танцы под музыку ансамбля "IRENA & Ivar Hansen". Билеты в предварительной продаже - 6 евро, в день праздника - 8 евро. Билеты в продаже в Йыхвиском общественном доме и Таммикуском народном доме. Информация по тел. 5858 7381.
* У клуба "Сомпа" - день всей семьи: с 13.00 - развлекательная программа, в 18.00 - концерт, огненное шоу.
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