- Неприятно наблюдать за тем, как ломают школу, в которой учились мои дети, - сказала Антонина Рябкова, которая живет в поселке с 1963 года и помнит, как строили эту школу. - Воспоминания о ней только хорошие. Понятно, что пустующее больше десяти лет здание тоже не украшало и стало опасным - сюда лазали дети, были пожары. Все равно жаль. Когда школа стала не нужна, можно было бы сделать здесь дом для престарелых. У нас красиво, воздух чистый. Хотя бы начальную школу оставили - жалко смотреть, как малыши рано утром бегут на автобус, в любую погоду...