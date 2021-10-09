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Оруская школа исчезает с лица земли
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Антонина Рябкова признается, что, наблюдая за исчезновением школы, в которой учились ее дети, испытывает противоречивые чувства.
Почти все лето жители Ору наблюдают, как исчезает старая школа. Обещали, что к осени здание снесут, останки уберут и разобьют на этом месте сквер. Снесли, но горы мусора все еще мозолят глаза местным жителям.
Заглянув в Ору в четверг, мы не увидели на объекте ни людей, ни тракторов, но местные жители говорят, что пару дней назад техника работала.