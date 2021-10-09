Почему между местными властями Ида-Вирумаа и госвластью возникло напряжение? Каким образом коррупция тормозит развитие региона? Почему Эстония должна перейти на единую эстоноязычную школьную систему? Почему зеленый поворот должен произойти как можно быстрее и что уезд от этого выиграет? Как люди должны справляться с возросшими в разы затратами на электроэнергию? Почему в правительстве следовало бы создать должность министра по Ида-Вирумаа? Что позитивного произошло в Ида-Вирумаа за последние пять лет? На эти и другие темы говорила в начале недели в редакции "Северного побережья" президент Керсти Кальюлайд, с понедельника покидающая должность.