Кохтла-Ярве дал дорожникам отсрочку

Договор по капремонту участков дорог на улице Калеви и Ярвекюла теэ, заключенный с "Teearu Grupp", завершился 1 октября, но в конце месяца в горуправление поступило ходатайство от подрядчика о продлении строительства еще на две недели. Вице-мэр Денис Вершинин говорил в "СП" от 24 сентября, что объяснение о приостановке работ из-за пандемии необоснованно, поэтому с 1 октября город назначит штрафные санкции фирме, не выполнившей обязательства, - будут платить городу более полутора тысяч евро ежедневно.