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Кохтла-Ярве дал дорожникам отсрочку

Движение на Ярвекюла теэ 1 октября восстановили, но до середины месяца строителям требуется выполнить еще много небольших, но важных работ. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление продлило срок сдачи объектов на улице Калеви и Ярвекюла теэ до 15 октября.

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Договор по капремонту участков дорог на улице Калеви и Ярвекюла теэ, заключенный с "Teearu Grupp", завершился 1 октября, но в конце месяца в горуправление поступило ходатайство от подрядчика о продлении строительства еще на две недели. Вице-мэр Денис Вершинин говорил в "СП" от 24 сентября, что объяснение о приостановке работ из-за пандемии необоснованно, поэтому с 1 октября город назначит штрафные санкции фирме, не выполнившей обязательства, - будут платить городу более полутора тысяч евро ежедневно.

Работы не завершены, но штрафы дорожным строителям не выставили.

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