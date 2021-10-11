В Йыхви на две недели закрыт отрезок Нарвского шоссе

Во время дорожного ремонта объезд предусмотрен по улице Линда и шоссе Таллинн - Нарва, сообщило Йыхвиское волостное управление, отметив, что дорожный отрезок будет закрыт до 25 октября.

Ремонт 1,3-километрового участка Нарвского шоссе начался минувшим летом. В ходе работ будет заменено асфальтовое покрытие, построена ливневая канализация, которой там раньше не было, и установлено уличное освещение. Помимо тротуара по одну сторону проезжей части его установят и на другой стороне дороги, на отрезке длиной около километра до магазина "Edgar".

Общая стоимость работ составит 1,32 миллиона евро. В начале марта волостное управление заключило с победившим на тендере ТОО "Viamer Grupp" договор, по которому на проектирование отводилось три месяца, а на строительство - семь.