В Тойла партии спустили флаги
В Тойлаской волости в предвыборную борьбу вступило нынче наполовину меньше партийных списков, чем на предыдущих выборах, а главными фаворитами являются два избирательных союза.
В Тойлаской волости в предвыборную борьбу вступило нынче наполовину меньше партийных списков, чем на предыдущих выборах, а главными фаворитами являются два избирательных союза.
Если на выборах 2017 года из пяти конкурировавших списков четыре были партийными (Центристской партии, Партии реформ, "Isamaa" и Социал-демократической партии), то на этот раз с собственным списком вышла только Партия реформ, одним кандидатом представлена еще партия "Эстония 200".