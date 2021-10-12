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В Тойла партии спустили флаги

В развитие Тойлаского порта волость ежегодно инвестирует 70000 евро, за что и подвергается критике, ведь в то же время у тысяч отдыхающих в береговой зоне нет, к примеру, возможности пользоваться нормальным туалетом. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Тойлаской волости в предвыборную борьбу вступило нынче наполовину меньше партийных списков, чем на предыдущих выборах, а главными фаворитами являются два избирательных союза.

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Если на выборах 2017 года из пяти конкурировавших списков четыре были партийными (Центристской партии, Партии реформ, "Isamaa" и Социал-демократической партии), то на этот раз с собственным списком вышла только Партия реформ, одним кандидатом представлена еще партия "Эстония 200". 

Кандидаты на выборах - 2021

Партия "Эстония 200" (1 кандидат): Марко Сандре

Партия реформ Эстонии (10 кандидатов), первая пятерка: Аннеки Теэлахк, Олеся Оямяэ, Бруно Уустал, Тоомас Ныммисте, Майт Рооден

Избирательный союз "Terve Meie Kogukond" (39 кандидатов), первая пятерка: Йоханнес Нейланд, Тийт Салван, Ральф Бурк, Урси Йоост, Роланд Тарум

Избирательный союз "Ühtne Vald" (42 кандидата), первая пятерка: Эве Эаст, Мехис Асток, Этти Кагаров, Роланд Пеэтс, Кая Нийнлауп

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