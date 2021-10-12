В Тойла партии спустили флаги

В развитие Тойлаского порта волость ежегодно инвестирует 70000 евро, за что и подвергается критике, ведь в то же время у тысяч отдыхающих в береговой зоне нет, к примеру, возможности пользоваться нормальным туалетом. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik