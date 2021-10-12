Боевое крещение НАТО: скверное самочувствие и радость победы вперемешку

Прийт Палмет объясняет, что натовский тест общей физической подготовки распространен по всему миру. Тест, состоящий из трех частей (отжимание, подъемы туловища из положения лежа и бег на 3,2 км), определяет, например, физическую форму солдат срочной службы. "Для меня это как весенний экзамен, оценивающий выносливость и силу парней Йыхвиской гимназии".