Вт, 12.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Боевое крещение НАТО: скверное самочувствие и радость победы вперемешку

Учитель физкультуры Прийт Палмет делает 50 отжиманий... ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Учитель физкультуры Йыхвиской гимназии Прийт Палмет заставляет своих учеников ежегодно проходить тест НАТО. В школьный день спорта он и сам проходит это испытание.

Для подписчиков Для подписчиков

Прийт Палмет объясняет, что натовский тест общей физической подготовки распространен по всему миру. Тест, состоящий из трех частей (отжимание, подъемы туловища из положения лежа и бег на 3,2 км), определяет, например, физическую форму солдат срочной службы. "Для меня это как весенний экзамен, оценивающий выносливость и силу парней Йыхвиской гимназии". 

...52 подъема туловища из положения лежа... ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back