Боевое крещение НАТО: скверное самочувствие и радость победы вперемешку
Учитель физкультуры Йыхвиской гимназии Прийт Палмет заставляет своих учеников ежегодно проходить тест НАТО. В школьный день спорта он и сам проходит это испытание.
Учитель физкультуры Йыхвиской гимназии Прийт Палмет заставляет своих учеников ежегодно проходить тест НАТО. В школьный день спорта он и сам проходит это испытание.
Прийт Палмет объясняет, что натовский тест общей физической подготовки распространен по всему миру. Тест, состоящий из трех частей (отжимание, подъемы туловища из положения лежа и бег на 3,2 км), определяет, например, физическую форму солдат срочной службы. "Для меня это как весенний экзамен, оценивающий выносливость и силу парней Йыхвиской гимназии".