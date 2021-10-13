На конкурсе "Школа года" можно проголосовать за три ида-вируских школы
За титул "Школа года - 2021" в финале борются десять школ, в том числе Йыхвиская гимназия, Йыхвиская русская основная школа и Кохтла-Ярвеская гимназия.
За титул "Школа года - 2021" в финале борются десять школ, в том числе Йыхвиская гимназия, Йыхвиская русская основная школа и Кохтла-Ярвеская гимназия.
Конкурс "Школа года" дает возможность отметить положительные качества школ Эстонии: необычную и инновационную образовательную среду, вдохновляющих учителей, активных учеников, приятную среду общения и все другие элементы, которые считает важными сам школьный коллектив. В этом году внимание уделялось также организации дистанционного обучения.
Определить лучшую школу поможет народное голосование, которое продлится до 22 октября на портале novaator.err.ee. Видео кандидатов можно посмотреть в утренней программе канала ETV "Terevisioon" и на портале "Novaator". Победитель будет объявлен в прямом эфире передачи "Terevisioon".