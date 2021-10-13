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На конкурсе "Школа года" можно проголосовать за три ида-вируских школы

Йыхвиская гимназия. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

За титул "Школа года - 2021" в финале борются десять школ, в том числе Йыхвиская гимназия, Йыхвиская русская основная школа и Кохтла-Ярвеская гимназия.

Конкурс "Школа года" дает возможность отметить положительные качества школ Эстонии: необычную и инновационную образовательную среду, вдохновляющих учителей, активных учеников, приятную среду общения и все другие элементы, которые считает важными сам школьный коллектив. В этом году внимание уделялось также организации дистанционного обучения.

Определить лучшую школу поможет народное голосование, которое продлится до 22 октября на портале novaator.err.ee. Видео кандидатов можно посмотреть в утренней программе канала ETV "Terevisioon" и на портале "Novaator". Победитель будет объявлен в прямом эфире передачи "Terevisioon".

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