На конкурсе "Школа года" можно проголосовать за три ида-вируских школы

Конкурс "Школа года" дает возможность отметить положительные качества школ Эстонии: необычную и инновационную образовательную среду, вдохновляющих учителей, активных учеников, приятную среду общения и все другие элементы, которые считает важными сам школьный коллектив. В этом году внимание уделялось также организации дистанционного обучения.