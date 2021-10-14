Эрик Гамзеев: при явке в Нарве или Кохтла-Ярве на уровне 40% нечестные голоса будут иметь вес

История местных выборов последних десятилетий показывает, что после подсчета голосов рядом с именами некоторых малоизвестных кандидатов оказывается такое большое количество голосов, к которому многим людям, годами активно участвующим в местной политике, и близко не подобраться.

Или неожиданно богатый урожай голосов собирает руководитель какого-нибудь муниципального учреждения, который не отметился ничем особенным в организации местной жизни. Или опять какой-нибудь депутат местного собрания, который за четыре прошедших года не внес ни одного предложения и никоим образом не проявлял активность перед общественностью. Он только молча голосовал, так, как в данный момент надо властителям. Но когда снова наступают выборы, такие депутаты махом получают сто голосов или даже больше.

"Это явно купленные голоса!" - говорят на это, нередко с обидой в голосе, кандидаты с более скромным результатом, которые годами в поте лица пытались развивать местную жизнь и тратили время, нервы и деньги, чтобы представить свои идеи в ходе предвыборной кампании, следуя общепринятой практике. Они знают, как трудно получить от избирателя заслуженную зарплату. Если ты, вопреки усилиям, терпишь поражение на выборах от деятелей, от которых этого совсем не ждешь, то и создается ощущение, что ты бежишь наперегонки с этакими Бенами Джонсонами, накачанными стероидами. Желание участвовать в выборах исчезает, или возникает искушение самому прибегнуть к тем же приемам.

Дело не в том, что на выборах не должно быть сюрпризов. У кандидатов есть свой икс-фактор, к одним голоса притягиваются, к другим нет. Но если таких нелогичных "сюрпризов" много, то это говорит скорее не о случайности, а о целенаправленном "плетении" узора и влиянии на результаты выборов нечестными приемами.

Полиция, по опыту прошлых лет, на этих выборах взяла под особо пристальное наблюдение четыре ида-вируских самоуправления - Нарву, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Один читатель "Северного побережья" в ответ на новость об этом заметил, что раньше полиция наставляла тунеядцев и пьяниц, а теперь политиков. Помогают ли эти наставления – другой вопрос.

Практически на всех местных выборах журналисты описывали конкретные примеры подкупа избирателей. В единичных случаях полиция начинала расследование, и некоторые деятели, которые, например, четыре года назад покупали голоса за пять или десять евро, были оштрафованы. Наказываются, как правило, последние звенья этой цепи, но не организаторы этих схем и уж подавно не те, кто получает прямую выгоду от такого обмана на выборах.

Кажется, что расследуемые случаи - это лишь вершина айсберга. Сейчас вероятность попасться невелика, наказания символические. Потенциальная выгода перевешивает издержки.