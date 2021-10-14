Эрик Гамзеев: при явке в Нарве или Кохтла-Ярве на уровне 40% нечестные голоса будут иметь вес
Влияние голосов, полученных на муниципальных выборах нечестным путем, может преуменьшить лишь более высокая избирательная активность.
Влияние голосов, полученных на муниципальных выборах нечестным путем, может преуменьшить лишь более высокая избирательная активность.
История местных выборов последних десятилетий показывает, что после подсчета голосов рядом с именами некоторых малоизвестных кандидатов оказывается такое большое количество голосов, к которому многим людям, годами активно участвующим в местной политике, и близко не подобраться.
Или неожиданно богатый урожай голосов собирает руководитель какого-нибудь муниципального учреждения, который не отметился ничем особенным в организации местной жизни. Или опять какой-нибудь депутат местного собрания, который за четыре прошедших года не внес ни одного предложения и никоим образом не проявлял активность перед общественностью. Он только молча голосовал, так, как в данный момент надо властителям. Но когда снова наступают выборы, такие депутаты махом получают сто голосов или даже больше.
"Это явно купленные голоса!" - говорят на это, нередко с обидой в голосе, кандидаты с более скромным результатом, которые годами в поте лица пытались развивать местную жизнь и тратили время, нервы и деньги, чтобы представить свои идеи в ходе предвыборной кампании, следуя общепринятой практике. Они знают, как трудно получить от избирателя заслуженную зарплату. Если ты, вопреки усилиям, терпишь поражение на выборах от деятелей, от которых этого совсем не ждешь, то и создается ощущение, что ты бежишь наперегонки с этакими Бенами Джонсонами, накачанными стероидами. Желание участвовать в выборах исчезает, или возникает искушение самому прибегнуть к тем же приемам.
Дело не в том, что на выборах не должно быть сюрпризов. У кандидатов есть свой икс-фактор, к одним голоса притягиваются, к другим нет. Но если таких нелогичных "сюрпризов" много, то это говорит скорее не о случайности, а о целенаправленном "плетении" узора и влиянии на результаты выборов нечестными приемами.
Полиция, по опыту прошлых лет, на этих выборах взяла под особо пристальное наблюдение четыре ида-вируских самоуправления - Нарву, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Один читатель "Северного побережья" в ответ на новость об этом заметил, что раньше полиция наставляла тунеядцев и пьяниц, а теперь политиков. Помогают ли эти наставления – другой вопрос.
Практически на всех местных выборах журналисты описывали конкретные примеры подкупа избирателей. В единичных случаях полиция начинала расследование, и некоторые деятели, которые, например, четыре года назад покупали голоса за пять или десять евро, были оштрафованы. Наказываются, как правило, последние звенья этой цепи, но не организаторы этих схем и уж подавно не те, кто получает прямую выгоду от такого обмана на выборах.
Кажется, что расследуемые случаи - это лишь вершина айсберга. Сейчас вероятность попасться невелика, наказания символические. Потенциальная выгода перевешивает издержки.
Отдельная область - действия в так называемой серой зоне. Этой осенью был яркий пример: директор одной нарвской школы передала через учеников письмо их родителям, в котором дала понять, что если они не проголосуют за нее на выборах, то благополучие школы, где учатся их дети, может оказаться под вопросом.
Во многих местах идет активная борьба и за то, чтобы привлечь в свой список кандидатов руководителей социальных домов, общежитий и домов попечения. В этих учреждениях жильцы сильно зависят от руководителей, и для получения их голосов не требуется прилагать больших усилий или подробно объяснять свою программу. Это скорее вопрос оформления.
В самоуправлениях с большой безработицей места руководителей муниципальных учреждений - одни из наиболее высокооплачиваемых. Властители распределяют эти должности между людьми, перед которыми стоит неписаная задача: принести тем, кто их назначил, определенную порцию голосов на выборах. Как это устроить, каждый придумывает сам.
Такая система позволяет, например, в Нарве и Кохтла-Ярве уже лет двадцать оставаться у власти по большому счету одной и той же группе людей. В обоих городах длинный список кандидатов от Центристской партии состоит примерно на три четверти из людей, зависимых от городского бюджета. Для многих из них выборы - это во многом сражение за свое рабочее место.
Полиция могла бы тщательнее наблюдать за происходящим на выборах и проделывать заранее больше аналитической работы, чтобы те, кто, вероятно, играет в подкидного дурака, хотя бы чувствовали, что вероятность попасться выше, чем прежде. Но полицейский патруль не может обеспечить честные выборы ни вблизи участков, ни в ходе э-голосования. Если есть избиратели, которые согласны продать свой голос за пять или десять евро, найдутся и те, кто воспользуется этой возможностью.
А избиратели, которые хотят, чтобы в местных собраниях работали депутаты, которые заботятся о местной жизни и получили это место честно, а не путем мухлежа, могут сделать одну важную вещь - проголосовать! Чем больше явка на выборах, тем незначительнее доля и влияние голосов, полученных нечестным путем.
Чем выше будет явка, тем меньшее значение будут иметь доля и влияние полученных нечестно голосов. А если избирательная активность, например, в Кохтла-Ярве или Нарве снова будет лишь 40 и 44 процента, то нечестно полученные голоса повлияют на исход выборов очень сильно.