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Прощание со старой школой

ФОТО: Частный архив

Ученики Нарвской эстонской гимназии нарисовали на стенах школьных коридоров своих любимых персонажей.

Таким образом ребята прощаются со своим старым школьным зданием, на месте которого появится новое.

- Дети хотели как-нибудь увековечить память о своей школе. Мы решили, что нарисуем на стенах любимых персонажей и сфотографируем их, чтобы осталось воспоминание, когда школу снесут, - сказала учитель Тийу Ассафрей. - Надеемся успеть до осенних каникул.

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