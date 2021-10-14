Прощание со старой школой

- Дети хотели как-нибудь увековечить память о своей школе. Мы решили, что нарисуем на стенах любимых персонажей и сфотографируем их, чтобы осталось воспоминание, когда школу снесут, - сказала учитель Тийу Ассафрей. - Надеемся успеть до осенних каникул.