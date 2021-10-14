Прощание со старой школой
Ученики Нарвской эстонской гимназии нарисовали на стенах школьных коридоров своих любимых персонажей.
Ученики Нарвской эстонской гимназии нарисовали на стенах школьных коридоров своих любимых персонажей.
Таким образом ребята прощаются со своим старым школьным зданием, на месте которого появится новое.
- Дети хотели как-нибудь увековечить память о своей школе. Мы решили, что нарисуем на стенах любимых персонажей и сфотографируем их, чтобы осталось воспоминание, когда школу снесут, - сказала учитель Тийу Ассафрей. - Надеемся успеть до осенних каникул.