Валентин Коркус: Предвыборная кампания не должна превращаться в фарс

Я прожил в Йыхви больше 30 лет и последние 15 лет проживаю в Силламяэ, но работаю по-прежнему в Йыхви, где остались мой родной дом, знакомые и родители. Я очень гордился, что являюсь жителем Йыхви. Однако теперь думаю, что стыдился бы этого...

То, что творится в последние годы в коридорах йыхвиского волостного дома, переросло в абсурд, будто в кармане у многих действующих в этом здании людей лежит некий документ, который наверняка большинству помнится по очень известному произведению Александра Дюма, написанному в 1844 году: " То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства". Попросту говоря, делаю что хочу и никакого наказания мне за это не будет.

Узкие группы по интересам целенаправленно воюют за свои интересы, не выбирая методов и средств. Делят портфели, должности, власть. В один день увольняют руководителей, специалистов, неугодных людей.

Место члена волостного собрания стало настолько лакомым куском, что многие кандидаты да хоть на улице кувыркаться согласны - главное, чтобы это принесло несколько дополнительных голосов. В неком продуктовом магазине один высокопоставленный чиновник встречается с людьми и расспрашивает об их проблемах. Почему он делает это именно сейчас и где он был в предыдущие годы? Другой раздает в городской бане крендели и пиво, третий отправляет свою пропаганду в инфорассылке квартирных товариществ, используя свое служебное положение, четвертый присылает по телефону сообщения со своим номером.

"Место члена волостного собрания стало настолько лакомым куском, что многие кандидаты да хоть на улице кувыркаться согласны - главное, чтобы это принесло несколько дополнительных голосов". Валентин Коркус

В Силламяэ финансируемая за счет денег городских налогоплательщиков городская газета полна фото кандидатов от партии власти. Например, в "Силламяэском вестнике" от 30 сентября можно увидеть множество лиц, зависящих от городской власти, и там же полный список кандидатов от Центристской партии. Будто кандидатов больше нет.

В результате такого одностороннего навязывания желание пойти на выборы может безнадежно пропасть.

Ситуация зашла так далеко, что людей, действительно желающих сделать что-то во благо своего края и общины, становится с каждым днем все меньше. Желание баллотироваться должно идти от сердца, исходить из любви к родному краю, из доброй воли. Рваться в муниципальное собрание не пристало ради компенсации за участие в заседаниях раз в месяц или ради обретения оплачиваемого местечка в совете муниципального предприятия или целевого учреждения. По-моему, депутаты должны действовать там на общественных началах.