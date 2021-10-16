Валентин Коркус: Предвыборная кампания не должна превращаться в фарс
Не хочется быть тем, кто говорит: "А раньше все было по-другому". Однако то, что происходит вокруг нас перед выборами в этот раз, превратилось в большой фарс.
Не хочется быть тем, кто говорит: "А раньше все было по-другому". Однако то, что происходит вокруг нас перед выборами в этот раз, превратилось в большой фарс.
Я прожил в Йыхви больше 30 лет и последние 15 лет проживаю в Силламяэ, но работаю по-прежнему в Йыхви, где остались мой родной дом, знакомые и родители. Я очень гордился, что являюсь жителем Йыхви. Однако теперь думаю, что стыдился бы этого...
То, что творится в последние годы в коридорах йыхвиского волостного дома, переросло в абсурд, будто в кармане у многих действующих в этом здании людей лежит некий документ, который наверняка большинству помнится по очень известному произведению Александра Дюма, написанному в 1844 году: " То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства". Попросту говоря, делаю что хочу и никакого наказания мне за это не будет.
Узкие группы по интересам целенаправленно воюют за свои интересы, не выбирая методов и средств. Делят портфели, должности, власть. В один день увольняют руководителей, специалистов, неугодных людей.
Место члена волостного собрания стало настолько лакомым куском, что многие кандидаты да хоть на улице кувыркаться согласны - главное, чтобы это принесло несколько дополнительных голосов. В неком продуктовом магазине один высокопоставленный чиновник встречается с людьми и расспрашивает об их проблемах. Почему он делает это именно сейчас и где он был в предыдущие годы? Другой раздает в городской бане крендели и пиво, третий отправляет свою пропаганду в инфорассылке квартирных товариществ, используя свое служебное положение, четвертый присылает по телефону сообщения со своим номером.
В Силламяэ финансируемая за счет денег городских налогоплательщиков городская газета полна фото кандидатов от партии власти. Например, в "Силламяэском вестнике" от 30 сентября можно увидеть множество лиц, зависящих от городской власти, и там же полный список кандидатов от Центристской партии. Будто кандидатов больше нет.
В результате такого одностороннего навязывания желание пойти на выборы может безнадежно пропасть.
Ситуация зашла так далеко, что людей, действительно желающих сделать что-то во благо своего края и общины, становится с каждым днем все меньше. Желание баллотироваться должно идти от сердца, исходить из любви к родному краю, из доброй воли. Рваться в муниципальное собрание не пристало ради компенсации за участие в заседаниях раз в месяц или ради обретения оплачиваемого местечка в совете муниципального предприятия или целевого учреждения. По-моему, депутаты должны действовать там на общественных началах.
Многие мои знакомые на вопрос "Пойдешь на выборы?" отвечают вопросом: "А кого там вообще выбирать и зачем?". Очень грустно, что люди думают так, однако это во многом последствие прежней деятельности местных политиков. Однако если на выборы не идти, то и шанса не будет изменить что-то.