Энн Мяннисте: Сделать выбор просто, если обдумать два вопроса
Предвыборная кампания стала настолько оголтелой, что даже министру пропаганды Третьего рейха было бы чему поучиться.
Предвыборная кампания стала настолько оголтелой, что даже министру пропаганды Третьего рейха было бы чему поучиться.
Один клянется в верности священному делу, предыдущим мэрам и волостным старейшинам. Другой размещает на плакате фотографию себя в молодости, чтобы выглядеть красивее, хотя, наверное, и сам не помнит, когда в последний раз наведывался в Йыхви и участвовал в заседании волостного собрания.
Основным содержанием предвыборной кампании стал лозунг "Обещать можно все, а там посмотрим!". За время работы последнего волостного управления и волостного собрания программа развития Йыхвиской волости не изменилась, на что обратил внимание Валло Реймаа, который составил ее около двадцати лет назад. Нет свежих идей, которые привели бы к экономическому развитию волости и привлекли сюда жить молодежь.
В Йыхви отправили баллотироваться также верных солдат партии, которым, кажется, совершенно все равно, где они находятся - в Валга, Маарду, Таллинне или Йыхви. Главное, чтобы можно было наложить лапу на бюджетные деньги.
На мой взгляд, при последнем волостном собрании и волостном управлении в Йыхви произошло всего два больших события, имеющих положительное влияние: открытие школы, обучающей программистов (хотя на первых порах она работает в Силламяэ), и строительство "Pargi Keskus".
К первому примеру наши правители не имеют никакого отношения, поскольку основатели школы инфотехнологий достаточно состоятельны и благоразумны, чтобы иметь свое мнение и самостоятельно принимать решения. Они молодцы.
Во втором случае все шло не так гладко. Прошло много лет с тех пор, как один местный бизнесмен рассказал мне об идее построить рядом с Йыхвиским парком современный торговый центр. И тут начались проблемы. Не потому, что идея плоха, а потому, что сами до этой прекрасной идеи не додумались.
Чтобы затормозить проект, в ход пошли все средства, как недопустимые, так и допустимые. Вовлекли даже правоохранительные органы, которые с пустотой во взгляде заявили, что аренда компьютера - это уголовное преступление. Вкратце строительство "Pargi Keskus" можно описать словами Олафа Копвиллема: "Если попытаться описать всё, то песня никогда не будет готова". Но когда центр открылся, то все те деятели, которые вставляли палки в колеса, были на месте и сияли перед телекамерами.
Дорогие жители Йыхвиской волости! При выборе депутатов в волостное собрание советую задать себе два вопроса.
Во-первых, что этот человек сделал в своей жизни на благо Йыхви и что еще он реально способен сделать? И, во-вторых, постарайтесь разглядеть, не корысть ли является той движущей силой, что толкает этого человека баллотироваться.