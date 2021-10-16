Энн Мяннисте: Сделать выбор просто, если обдумать два вопроса

Один клянется в верности священному делу, предыдущим мэрам и волостным старейшинам. Другой размещает на плакате фотографию себя в молодости, чтобы выглядеть красивее, хотя, наверное, и сам не помнит, когда в последний раз наведывался в Йыхви и участвовал в заседании волостного собрания.

Основным содержанием предвыборной кампании стал лозунг "Обещать можно все, а там посмотрим!". За время работы последнего волостного управления и волостного собрания программа развития Йыхвиской волости не изменилась, на что обратил внимание Валло Реймаа, который составил ее около двадцати лет назад. Нет свежих идей, которые привели бы к экономическому развитию волости и привлекли сюда жить молодежь.

В Йыхви отправили баллотироваться также верных солдат партии, которым, кажется, совершенно все равно, где они находятся - в Валга, Маарду, Таллинне или Йыхви. Главное, чтобы можно было наложить лапу на бюджетные деньги.

На мой взгляд, при последнем волостном собрании и волостном управлении в Йыхви произошло всего два больших события, имеющих положительное влияние: открытие школы, обучающей программистов (хотя на первых порах она работает в Силламяэ), и строительство "Pargi Keskus".

К первому примеру наши правители не имеют никакого отношения, поскольку основатели школы инфотехнологий достаточно состоятельны и благоразумны, чтобы иметь свое мнение и самостоятельно принимать решения. Они молодцы.

"Решая, за кого отдать голос, постарайтесь обдумать, что ваш кандидат сделал в своей жизни на благо Йыхви и что еще он реально способен сделать". Энн Мяннисте

Во втором случае все шло не так гладко. Прошло много лет с тех пор, как один местный бизнесмен рассказал мне об идее построить рядом с Йыхвиским парком современный торговый центр. И тут начались проблемы. Не потому, что идея плоха, а потому, что сами до этой прекрасной идеи не додумались.

Чтобы затормозить проект, в ход пошли все средства, как недопустимые, так и допустимые. Вовлекли даже правоохранительные органы, которые с пустотой во взгляде заявили, что аренда компьютера - это уголовное преступление. Вкратце строительство "Pargi Keskus" можно описать словами Олафа Копвиллема: "Если попытаться описать всё, то песня никогда не будет готова". Но когда центр открылся, то все те деятели, которые вставляли палки в колеса, были на месте и сияли перед телекамерами.

Дорогие жители Йыхвиской волости! При выборе депутатов в волостное собрание советую задать себе два вопроса.