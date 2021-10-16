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Охотой за дарами леса пресытиться невозможно
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И Тийна, и Аве предпочитают забираться в самую чащу, что многих пугает. Там спокойно и никто не мешает собирать.
"Я хожу в лес отдыхать", - говорит мама девятерых детей Аве Ранну, которая в сезон ягод и грибов не пропускает практически ни дня. Мама троих детей Тийна Йоханнсон проводит в лесу весь отпуск и каждую свободную от работы минуту. "В лесу я отдыхаю душой". В один прохладный сентябрьский день мы вместе отправляемся на грибную охоту.
- Сперва грибы в корзину, корзины - в машину, а потом с рюкзаком на болото, - намечают план женщины, когда мы паркуем машины на окраине болотной системы Агусалу.