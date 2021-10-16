"Я хожу в лес отдыхать", - говорит мама девятерых детей Аве Ранну, которая в сезон ягод и грибов не пропускает практически ни дня. Мама троих детей Тийна Йоханнсон проводит в лесу весь отпуск и каждую свободную от работы минуту. "В лесу я отдыхаю душой". В один прохладный сентябрьский день мы вместе отправляемся на грибную охоту.