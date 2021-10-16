В Йыхвиском попечительском центре обнаружен очаг коронавируса, у жильцов легкие симптомы
Примерно у трети жильцов Йыхвиского попечительского центра тест выявил коронавирус, однако у большинства из них симптомов нет, а если есть, то легкие.
Примерно у трети жильцов Йыхвиского попечительского центра тест выявил коронавирус, однако у большинства из них симптомов нет, а если есть, то легкие.
На прошлой неделе в четверг жильцы Йыхвиского попечительского центра были протестированы, и 24 из 74 подопечных оказались COVID-позитивными. "У большинства симптомов нет, разве что легкий кашель и насморк", - сказала руководитель Йыхвиского попечительского центра Рита Леэмет.