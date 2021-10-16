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В Йыхвиском попечительском центре обнаружен очаг коронавируса, у жильцов легкие симптомы

В Йыхвиском попечительском центре обнаружен очаг коронавируса, и в учреждении ввели карантин. К счастью, симптомы у жильцов легкие. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Примерно у трети жильцов Йыхвиского попечительского центра тест выявил коронавирус, однако у большинства из них симптомов нет, а если есть, то легкие.

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На прошлой неделе в четверг жильцы Йыхвиского попечительского центра были протестированы, и 24 из 74 подопечных оказались COVID-позитивными. "У большинства симптомов нет, разве что легкий кашель и насморк", - сказала руководитель Йыхвиского попечительского центра Рита Леэмет.

Она подтвердила, что положительный тест сдали также некоторые работники, и добавила, что они, вероятно, подхватили инфекцию от одного сотрудника, который заразился от ребенка, подхватившего вирус в школе.

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