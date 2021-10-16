В Йыхвиском попечительском центре обнаружен очаг коронавируса, у жильцов легкие симптомы

На прошлой неделе в четверг жильцы Йыхвиского попечительского центра были протестированы, и 24 из 74 подопечных оказались COVID-позитивными. "У большинства симптомов нет, разве что легкий кашель и насморк", - сказала руководитель Йыхвиского попечительского центра Рита Леэмет.