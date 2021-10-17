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В Йыхви победу одержал избирательный союз Валло Реймаа
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Избирательный союз Валло Реймаа получил наибольшее количество мест в волостном собрании - 7, и Валло Реймаа лично получил наибольшее количество голосов - 366. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Победу на выборах в Йыхви одержал избирательный союз "Ühiselt Jõhvi Eest", возглавляемый Валло Реймаа. У него семь мест в 21-местном волостном собрании.

Избирательный союз бывших депутатов волостного собрания Эдуарда Эаста, Аллана Мянда и Артура Сепперна "Ühtne Jõhvi" не проходит в волостное собрание.

Индивидуально больше всего голосов набрал Валло Реймаа - 366. За ним следуют Николай Осипенко (286) и лидер Партии реформ Марис Тоомел (261 голос).

На выборах провалились бывшие старейшины волости центристы Мартин Репинский, Макс Каур и Юри Конрад. Они набрали соответственно 46, 41 и 40 голосов.

Лучшим в Центристской партии был бывший волостной старейшина и председатель волостного собрания Алексей Наумкин (208 голосов). В волостное собрание прошла также известная в качестве экстрасенса Илона Калдре, набравшая 69 голосов. 

Йыхвиское волостное собрание (21 место)

Valimisliit ÜHISELT JÕHVI EEST (7 мест)

VALLO REIMAA 366 голосов

SERGEI ANDREJEV 100

INGRID SPITZ 81

ALEKSANDR ROMANOVITŠ 76

KAIA KALDVEE 75

PAUL PAAS 65

SIRLI TAMMISTE 63

Eesti Keskerakond (5 мест)

ALEKSEI NAUMKIN 205

ANDREI OJAMÄE 180

JEVGENI FEDORENKO 106

ILONA KALDRE 69

ROMAN GRAF 57

Valimisliit JÕHVIKAD (4 места)

NIKOLAI OSSIPENKO 286

IRINA ŠULGINA 107

DMITRI SMIRNOV 79

EVELYN DANILOV 59

Eesti Reformierakond (3 места)

MARIS TOOMEL 261

MESSURME PISSAREVA 86

TEA ALLIKMÄE 80

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (2 места)

ARVO ALLER 180

RIHO BREIVEL 64

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