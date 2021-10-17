В Йыхви победу одержал избирательный союз Валло Реймаа

В Йыхви победу одержал избирательный союз Валло РеймааДополнено!
Победу на выборах в Йыхви одержал избирательный союз "Ühiselt Jõhvi Eest", возглавляемый Валло Реймаа. У него семь мест в 21-местном волостном собрании.
Победу на выборах в Йыхви одержал избирательный союз "Ühiselt Jõhvi Eest", возглавляемый Валло Реймаа. У него семь мест в 21-местном волостном собрании.
Избирательный союз бывших депутатов волостного собрания Эдуарда Эаста, Аллана Мянда и Артура Сепперна "Ühtne Jõhvi" не проходит в волостное собрание.
Индивидуально больше всего голосов набрал Валло Реймаа - 366. За ним следуют Николай Осипенко (286) и лидер Партии реформ Марис Тоомел (261 голос).
На выборах провалились бывшие старейшины волости центристы Мартин Репинский, Макс Каур и Юри Конрад. Они набрали соответственно 46, 41 и 40 голосов.
Лучшим в Центристской партии был бывший волостной старейшина и председатель волостного собрания Алексей Наумкин (208 голосов). В волостное собрание прошла также известная в качестве экстрасенса Илона Калдре, набравшая 69 голосов.
Valimisliit ÜHISELT JÕHVI EEST (7 мест)
VALLO REIMAA 366 голосов
SERGEI ANDREJEV 100
INGRID SPITZ 81
ALEKSANDR ROMANOVITŠ 76
KAIA KALDVEE 75
PAUL PAAS 65
SIRLI TAMMISTE 63
Eesti Keskerakond (5 мест)
ALEKSEI NAUMKIN 205
ANDREI OJAMÄE 180
JEVGENI FEDORENKO 106
ILONA KALDRE 69
ROMAN GRAF 57
Valimisliit JÕHVIKAD (4 места)
NIKOLAI OSSIPENKO 286
IRINA ŠULGINA 107
DMITRI SMIRNOV 79
EVELYN DANILOV 59
Eesti Reformierakond (3 места)
MARIS TOOMEL 261
MESSURME PISSAREVA 86
TEA ALLIKMÄE 80
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (2 места)
ARVO ALLER 180
RIHO BREIVEL 64