В Тойла победу с незначительным перевесом одержала прежняя власть
В Тойла на выборах победил находящийся у власти избирательный союз "Ühtne Vald", однако ему дышит в затылок оппозиционная сила.
В Тойла на выборах победил находящийся у власти избирательный союз "Ühtne Vald", однако ему дышит в затылок оппозиционная сила.
ИС "Ühtne Vald", находившийся у власти в Тойла восемь лет, получает девять мест в 17-местном волостном собрании. Его основной соперник, избирательный союз "Terve Meie Kogukond" получил семь депутатских мандатов. Одно место досталось Партии реформ.
Самым популярным кандидатом на этих выборах стал входящий в Центристскую партию Йоханнес Нейланд, набравший 163 голоса. У Центристской партии в этом году не было своего списка в Тойла, и Нейланд баллотировался в избирательном союзе "Terve Meie Kogukond". За ним следует баллотировавшийся в том же списке Роланд Тарум, который получил 101 голос.
Первый номер находящегося у власти избирательного союза "Ühtne Vald", старейшина волости Эве Эаст была самой успешной в своем списке, набрав 126 голосов.
По списку Партии реформ в Тойлаское волостное собрание прошла Аннеки Теэлахк.
В Тойлаское волостное собрание прошли:
ANNEKI TEELAHK (Reformierakond)
JOHANNES NEILAND (Terve Meie Kogukond (TMK))
ROLAND TARUM (TMK)
TATJANA OLESK (TMK)
ULVI LUIKSOO (TMK)
TIIT SALVAN (TMK)
TARMO KÜTT (TMK)
RALF BURK (TMK)
EVE EAST (Vallimisliit Ühtne Vald (ÜV))
ETTI KAGAROV (ÜV)
GERT TARTLAN (ÜV)
KALEV NAUR (ÜV)
KAISA PUKK (ÜV)
VEIKO SIMM (ÜV)
RUTH KEROV (ÜV)
TOIVO TILKU (ÜV)
GERMO SAAR (ÜV)