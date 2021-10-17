В Тойла победу с незначительным перевесом одержала прежняя власть

ИС "Ühtne Vald", находившийся у власти в Тойла восемь лет, получает девять мест в 17-местном волостном собрании. Его основной соперник, избирательный союз "Terve Meie Kogukond" получил семь депутатских мандатов. Одно место досталось Партии реформ.

Самым популярным кандидатом на этих выборах стал входящий в Центристскую партию Йоханнес Нейланд, набравший 163 голоса. У Центристской партии в этом году не было своего списка в Тойла, и Нейланд баллотировался в избирательном союзе "Terve Meie Kogukond". За ним следует баллотировавшийся в том же списке Роланд Тарум, который получил 101 голос.