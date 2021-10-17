Пн, 18.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Центристская партия утратила единоличную власть в Кохтла-Ярве

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Центристская партия, много лет сохранявшая единоличную власть в Кохтла-Ярве, теперь утрачивает ее, поскольку получает всего 12 мест в горсобрании вместо прежних 18-ти.

Пять мест получают соцдемы. Их лидер Эдуард Одинец второй раз подряд стал самым популярным кандидатом на местных выборах в Кохтла-Ярве: за него проголосовали 614 избирателей.

Избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" получает четыре места, Партия реформ и избирательный союз "Progress" - по два.

Среди центристов больше всего голосов набрал вице-мэр Денис Вершинин (232). Антон Диев получил 208 голосов, председатель горсобрания Рийна Иванова - 199 голосов. Мэр Людмила Янченко набрала 93 голоса и не прошла в собрание. Многолетний лидер кохтла-ярвеских центристов Валерий Корб прошел в собрание с результатом 136 голосов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back