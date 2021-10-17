Центристская партия утратила единоличную власть в Кохтла-Ярве

Пять мест получают соцдемы. Их лидер Эдуард Одинец второй раз подряд стал самым популярным кандидатом на местных выборах в Кохтла-Ярве: за него проголосовали 614 избирателей.

Избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" получает четыре места, Партия реформ и избирательный союз "Progress" - по два.