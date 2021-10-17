Центристская партия утратила единоличную власть в Кохтла-Ярве
Центристская партия, много лет сохранявшая единоличную власть в Кохтла-Ярве, теперь утрачивает ее, поскольку получает всего 12 мест в горсобрании вместо прежних 18-ти.
Центристская партия, много лет сохранявшая единоличную власть в Кохтла-Ярве, теперь утрачивает ее, поскольку получает всего 12 мест в горсобрании вместо прежних 18-ти.
Пять мест получают соцдемы. Их лидер Эдуард Одинец второй раз подряд стал самым популярным кандидатом на местных выборах в Кохтла-Ярве: за него проголосовали 614 избирателей.
Избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" получает четыре места, Партия реформ и избирательный союз "Progress" - по два.
Среди центристов больше всего голосов набрал вице-мэр Денис Вершинин (232). Антон Диев получил 208 голосов, председатель горсобрания Рийна Иванова - 199 голосов. Мэр Людмила Янченко набрала 93 голоса и не прошла в собрание. Многолетний лидер кохтла-ярвеских центристов Валерий Корб прошел в собрание с результатом 136 голосов.