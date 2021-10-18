В Алутагузе сохранилась прежняя власть
В Алутагузеской волости сохранил минимальное преимущество избирательный союз "Alutaguse", который возглавляет волостной старейшина Тауно Выхмар.
В Алутагузеской волости сохранил минимальное преимущество избирательный союз "Alutaguse", который возглавляет волостной старейшина Тауно Выхмар.
Избирательный союз Выхмара получил восемь из 15 мест в волостном собрании, что позволяет сохранить действующую власть с минимальным перевесом. Лидерами по количеству набранных голосов стали сам Выхмар (248), Олег Кузнецов (188) и Марек Кулламяги (98 голосов).
В Алутагузеское волостное собрание прошли:
PRIIT PALMET (Reformierakond)
AIVAR SURVA (Reformierakond)
ANDRUS TOSS (EKRE)
ANDRES PÄRNPUU (EKRE)
TAUNO VÕHMAR (VL Alutaguse)
KAIRI HÕBEMERI (VL Alutaguse)
KRISTIINA ETS (VL Alutaguse)
ANNES KINGU (VL Alutaguse)
JURI NOVOŽILOV (VL Alutaguse)
VELJO KINGSEP (VL Alutaguse)
VLADIMIR DERBUK (VL Alutaguse)
JÜRI PÄLL (VL Alutaguse)
OLEG KUZNETSOV (VL Oma Vald)
AIVO TAMM (VL Oma Vald)
MAREK KULLAMÄGI (Keskerakond)