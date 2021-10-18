Пн, 18.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Алутагузе сохранилась прежняя власть

Знак на границе Алутагузеской волости. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Алутагузеской волости сохранил минимальное преимущество избирательный союз "Alutaguse", который возглавляет волостной старейшина Тауно Выхмар.

Избирательный союз Выхмара получил восемь из 15 мест в волостном собрании, что позволяет сохранить действующую власть с минимальным перевесом. Лидерами по количеству набранных голосов стали сам Выхмар (248), Олег Кузнецов (188) и Марек Кулламяги (98 голосов). 

В Алутагузеское волостное собрание прошли: 

PRIIT PALMET (Reformierakond)

AIVAR SURVA (Reformierakond)

ANDRUS TOSS (EKRE)

ANDRES PÄRNPUU (EKRE)

TAUNO VÕHMAR (VL Alutaguse)

KAIRI HÕBEMERI (VL Alutaguse)

KRISTIINA ETS (VL Alutaguse)

ANNES KINGU (VL Alutaguse) 

JURI NOVOŽILOV (VL Alutaguse)

VELJO KINGSEP (VL Alutaguse)

VLADIMIR DERBUK (VL Alutaguse)

JÜRI PÄLL (VL Alutaguse)

OLEG KUZNETSOV (VL Oma Vald)

AIVO TAMM (VL Oma Vald)

MAREK KULLAMÄGI (Keskerakond)

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back