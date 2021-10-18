В Нарва-Йыэсуу убедительно победила прежняя власть

Избирательная союз нынешней власти получил 12 мест из 17-ти, оставив лишь 5 мест оппозиционной Центристской партии. Примечательно, что прежняя суперзвезда Центристской партии Вейкко Лухалаид не прошел в горсобрание.

Самыми крупными магнитами голосов в Нарва-Йыэсуу стали Максим Ильин и Михаил Денисов из избирательного союза "Ühine Kodu" ("Общий дом"), набравшие 232 и 136 голосов соответственно. За ними следуют Евгений Хохлов и Андрей Кузьмин из того же списка (110 и 93 голоса соответственно).