В Нарва-Йыэсуу убедительно победила прежняя власть
В Нарва-Йыэсуу убедительную победу одержал избирательный союз "Ühine Kodu", который возглавляет мэр города Максим Ильин.
В Нарва-Йыэсуу убедительную победу одержал избирательный союз "Ühine Kodu", который возглавляет мэр города Максим Ильин.
Избирательная союз нынешней власти получил 12 мест из 17-ти, оставив лишь 5 мест оппозиционной Центристской партии. Примечательно, что прежняя суперзвезда Центристской партии Вейкко Лухалаид не прошел в горсобрание.
Самыми крупными магнитами голосов в Нарва-Йыэсуу стали Максим Ильин и Михаил Денисов из избирательного союза "Ühine Kodu" ("Общий дом"), набравшие 232 и 136 голосов соответственно. За ними следуют Евгений Хохлов и Андрей Кузьмин из того же списка (110 и 93 голоса соответственно).
Лучший результат в списке Центристской партии показал Юри Кмйк, у него 86 голосов.
В Нарва-Йыэсууское горсобрание прошли:
MAKSIM ILJIN (VL Ühine Kodu)
MIHHAIL DENISSOV (VL Ühine Kodu)
JEVGENI HOHLOV (VL Ühine Kodu)
ANDREI KUZMIN (VL Ühine Kodu)
AARE OBJARTEL (VL Ühine Kodu)
OLGA BARANOVA (VL Ühine Kodu)
NATALJA MJATŠINA (VL Ühine Kodu)
ARTUR EISTRE (VL Ühine Kodu)
INGE MUŠKINA (VL Ühine Kodu)
IRINA EVART (VL Ühine Kodu)
JULIA LOŽKINA (VL Ühine Kodu)
IRAIDA TŠUBENKO (VL Ühine Kodu)
JÜRI KIIK (Keskerakond)
ROMAN ŠABANIN (Keskerakond)
TATJANA PAGAJEVA (Keskerakond)
OLEVER-VALDEMAR VÄKRAM (Keskerakond)
REIN PEIKER (Keskerakond)