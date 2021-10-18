Смена власти в Нарве: Катри Райк убедительно выиграла выборы
В Нарве список Катри Райк одержал убедительную победу на выборах, оттеснив много лет находившуюся у власти Центристскую партию.
В Нарве список Катри Райк одержал убедительную победу на выборах, оттеснив много лет находившуюся у власти Центристскую партию.
Список Катри Райк получил 15 мест в 31-местном Нарвском городском собрании, его основной соперник - Центристская партия - был вынужден ограничиться десятью местами.
Возглавляемый бывшим мэром Нарвы Алексеем Евграфовым избирательный союз "Elagu Narva" получил четыре места, "Eesti 200" - два. Устроившая в Нарве большую кампанию EKRE в горсобрание не попала.
Катри Райк лично набрала 4512 голосов, что стало самым большим урожаем голосов на этих выборах в Нарве. Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов (ИС "Elagu Narva") получил 972 голоса, а крупнейший магнит голосов Центристской партии Михаил Стальнухин - 619 голосов.
В Нарвское горсобрание вошли:
ALEKSEI JEVGRAFOV (VL Elagu Narva)
IRINA JANOVITŠ (VL Elagu Narva)
ALEKSEI MÄGI (VL Elagu Narva)
ANDREI IVANKIV (VL Elagu Narva)
KATRI RAIK (VL Katri Raigi Nimekiri)
SERGEI GORLATŠ (VL Katri Raigi Nimekiri)
VADIM ORLOV (VL Katri Raigi Nimekiri)
TAMARA KOMLOVA (VL Katri Raigi Nimekiri)
ANDREI JAKOVLEV (VL Katri Raigi Nimekiri)
VIKTOR ŠEMARIN (VL Katri Raigi Nimekiri)
IGOR ANDREJEV (VL Katri Raigi Nimekiri)
JANA KONDRAŠOVA (VL Katri Raigi Nimekiri)
ANTON PRATKUNAS (VL Katri Raigi Nimekiri)
VLADIMIR ŽAVORONKOV (VL Katri Raigi Nimekiri)
JÜRI RAUD (VL Katri Raigi Nimekiri)
JEKATERINA PLATONOVA (VL Katri Raigi Nimekiri)
ANNA KOVALENKO (VL Katri Raigi Nimekiri)
MARINA ŠURUPOVA (VL Katri Raigi Nimekiri)
ANDREI FISCHER (VL Katri Raigi Nimekiri)
MIHHAIL STALNUHHIN (Keskerakond)
TATJANA STOLFAT (Keskerakond)
JELIZAVETA TŠERTOVA (Keskerakond)
JELENA PAHHOMOVA (Keskerakond)
VIKTORIA LUTUS (Keskerakond)
JELENA KAVRUS (Keskerakond)
NADEŽDA TŠERKAŠINA (Keskerakond)
JEKATERINA GOLUBTSOVA (Keskerakond)
ALEKSANDR JEFIMOV (Keskerakond)
SVETLANA LEŠIHHINA (Keskerakond)
NATALIA UMAROVA (Eesti 200)
DENIS LARCHENKO (Eesti 200)