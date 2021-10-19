Вт, 19.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Новый кохтла-ярвеский спортцентр претендует на титул деревянного строения года

Построенный нынешним летом в Кохтла-Ярве спортцентр "Wiru" является одним из номинантов конкурса "Деревянное строение года". ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-ярвеский центр здоровья и спорта "Wiru" претендует на звание деревянного строения года.

По словам организатора конкурса "Деревянное строение года" Эрика Конзе, центр выделяется своим новаторским видом и большой функциональностью. "Древесина уже давно не просто климатически дружелюбный заменитель классических стройматериалов, но и сама по себе является эстетически целостным решением", - отметил он.

По словам Конзе, деревянные строения становятся с каждым годом все более смелыми и интересными, и новый кохтла-ярвеский спортцентр является хорошим примером выстроенного со вкусом крупного многофункционального строения.

- Чувствуется, что архитекторы начали воспринимать древесину как материал, используемый в проектах с мыслью о природе. Если десятки лет проектировали во многом с мыслью о прибыли, то теперь мы явно достигли новой эпохи, когда на первом месте стоят окружающая среда и углеродная нейтральность, - отметил он.

Победителя конкурса официально объявят в эту пятницу в Таллинне в здании бывшего литейного цеха Ноблесснера на посвященной древесине конференции "Дерево - ключ к завтрашней жизненной среде".

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back