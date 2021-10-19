Новый кохтла-ярвеский спортцентр претендует на титул деревянного строения года

По словам организатора конкурса "Деревянное строение года" Эрика Конзе, центр выделяется своим новаторским видом и большой функциональностью. "Древесина уже давно не просто климатически дружелюбный заменитель классических стройматериалов, но и сама по себе является эстетически целостным решением", - отметил он.

По словам Конзе, деревянные строения становятся с каждым годом все более смелыми и интересными, и новый кохтла-ярвеский спортцентр является хорошим примером выстроенного со вкусом крупного многофункционального строения.

- Чувствуется, что архитекторы начали воспринимать древесину как материал, используемый в проектах с мыслью о природе. Если десятки лет проектировали во многом с мыслью о прибыли, то теперь мы явно достигли новой эпохи, когда на первом месте стоят окружающая среда и углеродная нейтральность, - отметил он.