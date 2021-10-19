Тийт Салван: Курс омоложения тойлаской власти
Мы привыкли к тому, что предвыборные обещания и кажущиеся бесконечными разговоры о важности жителей и семей зачастую после выборов забываются. Избиратели забывают, по какой причине отдали предпочтение тому или иному кандидату, а оказавшиеся избранными скоро и не вспомнят, что точно они обещали, и к тому же у них поневоле может возникнуть вопрос, почему они вообще раздавали перед выборами так много обещаний, которыми теперь, в период правления, им придется заняться всерьез. Так происходит вновь и вновь.