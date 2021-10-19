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Тийт Салван: Курс омоложения тойлаской власти

Тийт Салван, член Тойлаского волостного собрания, избирательный союз "Terve Meie Kogukond" ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мы привыкли к тому, что предвыборные обещания и кажущиеся бесконечными разговоры о важности жителей и семей зачастую после выборов забываются. Избиратели забывают, по какой причине отдали предпочтение тому или иному кандидату, а оказавшиеся избранными скоро и не вспомнят, что точно они обещали, и к тому же у них поневоле может возникнуть вопрос, почему они вообще раздавали перед выборами так много обещаний, которыми теперь, в период правления, им придется заняться всерьез. Так происходит вновь и вновь.

Я внимательно слежу за ходом выборов в своей родной Тойлаской волости, где в огонь предвыборных сражений я неожиданно для себя самого вступаю уже в седьмой раз. В отличие от прежних лет, предвыборная борьба нынче действительно ощущалась, даже увенчавшись в день выборов личными нападками - к счастью, лишь вербальными.

Невиданные прежде плакаты высотой с дом в деревнях и на парковках не упускали возможности намекнуть, кто же на самом деле душой болеет за родную волость или кого волнуют горести и радости местных жителей. Большое оживление создавали кандидаты и в социальных сетях, пользуясь услугами пустопорожних троллей, чтобы поддерживать к себе внимание, да и от времени не отставать.

К сожалению, и на этот раз предвыборные дебаты нередко ограничивались лавиной лозунгов-деклараций. Большего внимания со стороны кандидатов и избирателей наверняка были бы достойны конкретные идеи или решения проблем. Почему-то зачастую считают, что чем длиннее предвыборные программы и чем крупнее плакаты выдвиженцев, тем серьезнее план правления и тем больше урожай голосов у кандидатов.

Хотелось бы слышать больше направленных на людей сообщений: каких ценностей придерживаются кандидаты, то есть каким будет ценностное пространство, когда они получат в свои руки бразды правления самоуправлением. Уровень развития Эстонии сегодня таков, что многие технические решения приходится так или иначе принимать независимо от партии и взглядов тех, кто у власти.

Поэтому в ходе предвыборных дебатов можно бы больше порассуждать о том, как привлечь людей к спортивной или культурной деятельности, хобби или добровольной работе в своей общине, к развитию безопасности, защите окружающей среды, к участию в благоустройстве. Перечень можно продолжить.

Сотрудничество с соседними самоуправлениями - один из ключевых моментов, помогающих обеспечить более разносторонние и качественные решения в области образования, волостного хозяйства, культуры и спорта и пр. К сожалению, складывается впечатление, что если на выборах в центре обсуждений оказываются такие важные вещи, то и в период между выборами человек с его вопросами никогда не станет первым по важности. Важнее всегда будут волостной бюджет или бюджетная стратегия, программа развития и прочие документы, без которых самоуправление работать, конечно, не может. 

"Начинает уходить в прошлое время, когда мы говорим о важности молодежи в работе волостного собрания и вместе с тем самые молодые члены собрания в ближайшее время отметят или уже отметили свой полувековой юбилей".

Тийт Салван

Внимательный гражданин Тойлаской волости наверняка заметил, что одна из баллотировавшихся команд указала в своем предвыборном бюллетене свои достижения в 2017-2021 годах и в качестве одного из примеров в сфере окружающей среды отметила: "Вокаская запруда - взяты анализы воды". Очевидно, я недостаточно информирован, но понимаю ситуацию так, что добившийся этого кандидат был каким-то образом связан либо с самим анализируемым материалом, либо с его забором и анализом. Достойно внимания, что с изумляющей одинаковостью это же достижение указано и в волостном официальном рупоре "Toila Valla Leht".

Вопрос к читателю: какой избирательный союз или партия брали анализы в вокаской запруде? Еще более удивительным достижением того же избирательного союза можно считать то, что прекратилась деятельность кохтла-ныммеского детдома в июле 2020 года! Действительно невероятное достижение, на мой взгляд. Неизбежен вопрос: какими же достижениями блеснут через четыре года? Неужели прекращением деятельности какой-нибудь школы или другого учреждения?

Бесспорно, позитивным стало выдвижение многих молодых людей в волостное собрание. Это конкретная победа общины на фоне бесконечных разговоров о привлечении молодежи. Начинает уходить в прошлое время, когда мы говорим о важности молодежи в работе волостного собрания и вместе с тем самые молодые члены собрания в ближайшее время отмечают или уже отметили свой полувековой юбилей.

Остается пожелать, чтобы молодые, прошедшие в волостное собрание, нашли время и уяснили для себя, из чего состоит волостной бюджет, для кого (бизнесменов? чиновников?) и для чего необходима общая планировка, составляемая в настоящий момент, а также что делать, когда на собраниях заигранной пластинкой будет звучать: а на это денег у нас нет! Деньги есть всегда, вопрос в том, куда и на что они уходят.

Молодежь является движущей силой в случае детсадов и школ, ее право и обязанность - требовать лучших условий как для своих детей, так и для общины. Если в каком-то месте не хватает компетентного учителя, если количество детей в помещении группы превышает разрешенное законом или если возраст стоящего на школьном столе компьютера приближается к десяти годам, то он просто задает искренний вопрос: почему это так? И требует конкретного ответа, а не удовлетворяется общими словами о нашем светлом будущем.

Выборы закончились. Если выданный народом новому волостному собранию мандат доверия можно было бы выразить словами, то я сделал бы это так: делай для других то, что ты хочешь, чтобы сделали для тебя, ведь моментом истины для депутатов является день выборов, когда избиратели дают оценку прежним депутатам и выдают кредит новым.

Поздравляю всех, кто был избран! Давайте помнить данные обещания и всегда видеть в свете решений своих граждан, а не только параграфы. Я верю, что в Тойлаской волости закончилась длительная эпоха молчания, ведь генеральный штаб пал.

Члены волостного собрания снова осмелятся думать своей головой, задавать оправданные вопросы и отвечать на вопросы граждан - то есть быть самими собой.

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