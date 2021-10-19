Тийт Салван: Курс омоложения тойлаской власти

Я внимательно слежу за ходом выборов в своей родной Тойлаской волости, где в огонь предвыборных сражений я неожиданно для себя самого вступаю уже в седьмой раз. В отличие от прежних лет, предвыборная борьба нынче действительно ощущалась, даже увенчавшись в день выборов личными нападками - к счастью, лишь вербальными.

Невиданные прежде плакаты высотой с дом в деревнях и на парковках не упускали возможности намекнуть, кто же на самом деле душой болеет за родную волость или кого волнуют горести и радости местных жителей. Большое оживление создавали кандидаты и в социальных сетях, пользуясь услугами пустопорожних троллей, чтобы поддерживать к себе внимание, да и от времени не отставать.

К сожалению, и на этот раз предвыборные дебаты нередко ограничивались лавиной лозунгов-деклараций. Большего внимания со стороны кандидатов и избирателей наверняка были бы достойны конкретные идеи или решения проблем. Почему-то зачастую считают, что чем длиннее предвыборные программы и чем крупнее плакаты выдвиженцев, тем серьезнее план правления и тем больше урожай голосов у кандидатов.

Хотелось бы слышать больше направленных на людей сообщений: каких ценностей придерживаются кандидаты, то есть каким будет ценностное пространство, когда они получат в свои руки бразды правления самоуправлением. Уровень развития Эстонии сегодня таков, что многие технические решения приходится так или иначе принимать независимо от партии и взглядов тех, кто у власти.

Поэтому в ходе предвыборных дебатов можно бы больше порассуждать о том, как привлечь людей к спортивной или культурной деятельности, хобби или добровольной работе в своей общине, к развитию безопасности, защите окружающей среды, к участию в благоустройстве. Перечень можно продолжить.

Сотрудничество с соседними самоуправлениями - один из ключевых моментов, помогающих обеспечить более разносторонние и качественные решения в области образования, волостного хозяйства, культуры и спорта и пр. К сожалению, складывается впечатление, что если на выборах в центре обсуждений оказываются такие важные вещи, то и в период между выборами человек с его вопросами никогда не станет первым по важности. Важнее всегда будут волостной бюджет или бюджетная стратегия, программа развития и прочие документы, без которых самоуправление работать, конечно, не может.

"Начинает уходить в прошлое время, когда мы говорим о важности молодежи в работе волостного собрания и вместе с тем самые молодые члены собрания в ближайшее время отметят или уже отметили свой полувековой юбилей". Тийт Салван