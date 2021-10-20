В Ида-Вируской центральной больнице растет число коронабольных, но плановое лечение пока продолжается

Коммуникационный специалист больницы Михаил Таммеару во вторник сказал, что занятость коек в больнице велика, но распоряжения об ограничении планового лечения еще не поступало. "В отделении интенсивной терапии есть свободные места, но в стационаре все места заняты", - сказал он.

По словам Таммеару, коронавирусных больных прибавляется с каждым днем, сейчас в больнице 30-40 таких пациентов и все приспособленные для них койко-места тоже уже заняты. "Если ситуация усложнится, мы готовы ограничить плановое лечение", - сказал он.

Правление клиники Тартуского университета, являющейся учредителем Ида-Вируской центральной больницы, во вторник решило приостановить плановую стационарную лечебную работу с понедельника, 25 октября, чтобы удовлетворить возросшую потребность в больничном лечении больных с COVID-19 и расширить лечебные возможности.

- Мы оказались в ситуации, когда заполняемость койко-мест для больных COVID-19 как в клинике, так и в других больницах Лыунаского медицинского штаба близка к 100 процентам. С учетом показателей заражения последних недель и постоянного роста потребности в больничном лечении из-за COVID-19, необходимо создать дополнительные койко-места для больных COVID-19, - сказал член правления клиники Тартуского университета Йоэль Старкопф.

Приостановка работы затронет специальности, связанные с внутренними болезнями, кардиологию, пульмонологию, неврологию, хирургические специальности. Это значит, что для многих людей, ожидающих больничного лечения, операции, процедуры и обследования будут отложены.

В среду в клинике Тартуского университета было госпитализировано 76 пациентов с COVID-19, из них 14 нуждаются в интенсивной терапии.

По состоянию на вторник в больницах Эстонии находились 413 пациентов, зараженных коронавирусом. Из них 302 нуждаются в больничном лечении из-за тяжелой формы COVID-19, среди них 204 человека, то есть 68 процентов, не были вакцинированы.