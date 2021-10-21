Кохтла-Ярвеская гимназия расширяет свой песенный фестиваль на всю страну

Проходящий нынче в третий раз по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии конкурс авторских песен школьников "Väike laul suurele lavale" ("Маленькая песня для большой сцены") до сих пор был сфокусирован на Ида-Вирумаа, но в этот раз ждут участников из школ по всей Эстонии.