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Кохтла-Ярвеская гимназия расширяет свой песенный фестиваль на всю страну

Запланированный на конец прошлого года концерт "Маленькая песня для большой сцены" из-за пандемии смог состояться только в феврале этого года. Новые композиции ждут исполнения на концерте уже 14 декабря. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеская гимназия в этом году планирует впервые сделать свой традиционный ида-вирумааский песенный конкурс общереспубликанским, чтобы привнести в него больше красок.

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Проходящий нынче в третий раз по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии конкурс авторских песен школьников "Väike laul suurele lavale" ("Маленькая песня для большой сцены") до сих пор был сфокусирован на Ида-Вирумаа, но в этот раз ждут участников из школ по всей Эстонии. 

Конкурс "Маленькая песня для большой сцены"

  • Для участия в конкурсе принимаются авторские песни в виде аудиофайла, на аудио- или видеоносителе, в нотной записи, в электронном виде или на бумажном носителе. Композицию также можно представить конкурсной комиссии в живом исполнении a cappella, под аккомпанемент музыкального инструмента или ансамбля. В качестве текста композиции можно использовать творчество других авторов.
  • Для победивших песен композиторы Тынис Кырвитс и Сийм Аймла напишут оркестровые аранжировки, и песни будут исполнены на концерте "Маленькая песня для большой сцены" 14 декабря в Йыхвиском концертном доме. Аккомпанирует молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Солистами и исполнителями могут быть авторы песни, рекомендованные музыканты или назначенные организатором исполнители.
  • К участию приглашаются ученики всех школьных ступеней с 1-го по 12-й класс, учащиеся профессиональных учебных учреждений и работники школ.
  • Песни следует представить на конкурс не позднее 16.00 27 октября 2021 года в электронном виде по адресу э-почты konkurss@kjg.ee и/или в живом исполнении 27 октября с 16.00 в музыкальном классе имени Густава Эрнесакса в Кохтла-Ярвеской гимназии (ул. Пярна, 47, Кохтла-Ярве).

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