В Люганузе прежняя оппозиция готовится перенять власть

- В прошлый раз мы совершили ту ошибку, что захотели образовать широкую коалицию и начали переговоры со всеми. Теперь переговорим сначала с надежными партнерами, с которыми мы сотрудничали еще находясь в оппозиции, - сказал собравший на выборах самый большой урожай голосов первый номер списка Центристской партии Дмитрий Дмитриев.