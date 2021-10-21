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В Люганузе прежняя оппозиция готовится перенять власть

Реформа в сфере образования может стать в Люганузе стрелкой весов при сохранении новой коалиции. Прошедшая в волостное собрание по списку "Isamaa" Кая Тойкка выступает за то, чтобы Люганузеская школа сохранилась. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Получившая на выборах в Люганузе больше всего мандатов Центристская партия начала переговоры с прошедшими в волостное собрание депутатами от "Isamaa" и избирательного союза "Oma Rahva Eest".

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- В прошлый раз мы совершили ту ошибку, что захотели образовать широкую коалицию и начали переговоры со всеми. Теперь переговорим сначала с надежными партнерами, с которыми мы сотрудничали еще находясь в оппозиции, - сказал собравший на выборах самый большой урожай голосов первый номер списка Центристской партии Дмитрий Дмитриев.

На троих они получили 11 из 19 мест в собрании. 

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