Алар Карис: Мудрости Эстонии!
Поддержанию внутреннего мира никак не способствуют пренебрежение, осмеивание или игнорирование других мнений. Грубость и оскорбления достойны осуждения, и я не устану это повторять.
Поддержанию внутреннего мира никак не способствуют пренебрежение, осмеивание или игнорирование других мнений. Грубость и оскорбления достойны осуждения, и я не устану это повторять.
Однако я надеюсь увидеть больше дебатов в Рийгикогу и в обществе, больше обсуждений, защиты своих взглядов и внимания к мнению других людей. Будь то климат и зеленая революция, энергетическая и налоговая политика, бюджет и лесное хозяйство, или, скажем, задачи Европейского союза и развитие Сил обороны. Запретных для обсуждения тем не существует. Догмы и канцелярская политкорректность сковывают свободу мысли, без которой не появятся никакие решения, ведущие нас вперед.
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Композиторы, актеры, художники или писатели часто проявляют смелость мышления, смелость, которая нужна нам и в государственных делах. Наша культура - это защита от тьмы, наше национальное самоопределение. Пользуясь словами Вийви Луйк: культура - это не красивая безделушка и не времяпрепровождение, культура - это вопрос жизни и смерти народов. Культура - это связующее звено между ближними, мост над порогами разногласий. Культура объединяет весь наш народ и обеспечивает его самобытность. И нынешнее смутное и неспокойное время облечет в слова именно писатель, изобразит художник, выразит в звуках композитор.
Из этого вытекает простое пожелание: читать, слушать и смотреть эстонскую культуру, ведь она расширяет наш горизонт.
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"Прыжок тигра" и удостоверение личности демонстрируют магию и пользу нестандартного мышления и нестандартных действий.
Мы надеемся, что технологии сотрут расстояния и избавят от тягостей, но воспользоваться этими результатами могут пока не все. "Последняя миля" все еще не отвечает современным потребностям, и возможности цифрового государства реализованы далеко не по максимуму. Эстония гордится успехами ИТ-фирм, но время от времени становится ясно, что электронное государство - это что-то вроде лоскутного одеяла, которое во время кризиса начинает расходиться по швам там, где граничат сферы ответственности разных ведомств либо государства и частного сектора.
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Еще до вступления в эту должность я подчеркивал, что один из моих идеалов - мудрый народ. Я также уточнил, что мерой мудрости и образованности является не количество университетских дипломов, а умение использовать свои знания и справляться с любыми ситуациями. Это называется способностью к обучению.
Хочу сделать тут одно отступление. В русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия. Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах. Это первое узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность в том, что они являются равноправной частью нашего общества. А ведь устранить это узкое место достаточно легко.
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Мудрый народ никогда не теряет надежды, не бредет наугад, он наблюдает и экспериментирует, он уверен в себе и не боится ошибиться. Мудрый народ мыслит в долгосрочной перспективе и не страшится встречи с неизвестностью, будь то коронавирусная пандемия или глобальный климатический кризис. Мудрый народ понимает своего ближнего и способен к сопереживанию.
Это касается и отношения к тем, кому трудно сводить концы с концами. Я по-прежнему считаю, что плоды успехов Эстонии пожинают пока не все жители страны, и несколько идеалистично желаю, чтобы ни один из наших соотечественников не чувствовал себя брошенным и лишним. Будь то проблемы душевного здоровья молодых людей, трагическую глубину которых мы иногда осознаем слишком поздно, или рост цен, который мы видим сейчас на счетах за электроэнергию и который усугубляет материальные затруднения многих семей.
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Как обрести душевное спокойствие, когда борьба с пандемией из предполагаемого спринта превратилась в изнурительную ходьбу на 50 км? Когда появляется ощущение, что научно обоснованная медицина продвигается в условиях кризиса лишь мелкими робкими шагами, а решения, которые определяют повседневную жизнь людей, кажутся хаотичными, потому что их обоснование оказалось довольно беспомощным.
Уверенность в себе теряется там, где начинают распространяться усталость и страх. Большинство желавших получить прививку против коронавируса уже сделало это или вот-вот сделает. Но не все хотят пройти вакцинацию, несмотря на то, что рискуют тяжело заболеть или заразить других. И в итоге вся страна может оказаться на замке.
Я занимался наукой и верю в науку, в научный подход к тому, что нас окружает. Если человек, который до сих пор воздерживался от вакцинации и пребывает в замешательстве, спросит у меня совета, то, конечно, я порекомендую ему пересмотреть свое решение и позволить провакцинировать себя или своего близкого.
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Для Эстонии важны отношения и каналы общения со всеми ближними и дальними соседями. Именно со всеми нашими соседями, потому что с некоторыми из них мы говорим о совместных действиях в Европейском союзе, с другими - об общих оборонных планах, с кем-то - об успешно проведенных в Эстонии реформах правового государства, а с кем-то - о совместных действиях по защите Чудского озера, о культурном сотрудничестве или о модернизации транспортного сообщения. Все такие разговоры важны и необходимы, потому что, если еще раз вспомнить преамбулу нашей Конституции, являются частью обеспечения нашего внешнего мира.
Сегодняшняя война не начинается с выстрела пушки. Гибридные конфликты, агрессия в киберпространстве и сознательное раскалывание общества - это новые поля битвы и линии фронта. Поэтому, наряду с боевой готовностью, нашу судьбу могут определить и хорошая репутация Эстонии, сплоченность общества и доверие между народом и государством. Сегодня защита государства начинается с обеспечения стабильного функционирования общества, со знания, что каждый готов сыграть свою роль.
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На посту президента я хочу в первую очередь играть уравновешивающую роль и при необходимости выступать посредником. Надеюсь, вы уже понимаете, что, являясь человеком из академического мира, я всегда настраиваю свои мысли и чувства в унисон с научным знанием.
Это не только моя свобода, но и мой долг.
И мне остается лишь пожелать нашей Эстонии мудрости!
Речь президента Алара Кариса в Рийгикогу на церемонии вступления в должность (в сокращении).