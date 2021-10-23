Алар Карис: Мудрости Эстонии!

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Мудрый народ никогда не теряет надежды, не бредет наугад, он наблюдает и экспериментирует, он уверен в себе и не боится ошибиться. Мудрый народ мыслит в долгосрочной перспективе и не страшится встречи с неизвестностью, будь то коронавирусная пандемия или глобальный климатический кризис. Мудрый народ понимает своего ближнего и способен к сопереживанию.

Это касается и отношения к тем, кому трудно сводить концы с концами. Я по-прежнему считаю, что плоды успехов Эстонии пожинают пока не все жители страны, и несколько идеалистично желаю, чтобы ни один из наших соотечественников не чувствовал себя брошенным и лишним. Будь то проблемы душевного здоровья молодых людей, трагическую глубину которых мы иногда осознаем слишком поздно, или рост цен, который мы видим сейчас на счетах за электроэнергию и который усугубляет материальные затруднения многих семей.

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Как обрести душевное спокойствие, когда борьба с пандемией из предполагаемого спринта превратилась в изнурительную ходьбу на 50 км? Когда появляется ощущение, что научно обоснованная медицина продвигается в условиях кризиса лишь мелкими робкими шагами, а решения, которые определяют повседневную жизнь людей, кажутся хаотичными, потому что их обоснование оказалось довольно беспомощным.

Уверенность в себе теряется там, где начинают распространяться усталость и страх. Большинство желавших получить прививку против коронавируса уже сделало это или вот-вот сделает. Но не все хотят пройти вакцинацию, несмотря на то, что рискуют тяжело заболеть или заразить других. И в итоге вся страна может оказаться на замке.

Я занимался наукой и верю в науку, в научный подход к тому, что нас окружает. Если человек, который до сих пор воздерживался от вакцинации и пребывает в замешательстве, спросит у меня совета, то, конечно, я порекомендую ему пересмотреть свое решение и позволить провакцинировать себя или своего близкого.

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Для Эстонии важны отношения и каналы общения со всеми ближними и дальними соседями. Именно со всеми нашими соседями, потому что с некоторыми из них мы говорим о совместных действиях в Европейском союзе, с другими - об общих оборонных планах, с кем-то - об успешно проведенных в Эстонии реформах правового государства, а с кем-то - о совместных действиях по защите Чудского озера, о культурном сотрудничестве или о модернизации транспортного сообщения. Все такие разговоры важны и необходимы, потому что, если еще раз вспомнить преамбулу нашей Конституции, являются частью обеспечения нашего внешнего мира.

Сегодняшняя война не начинается с выстрела пушки. Гибридные конфликты, агрессия в киберпространстве и сознательное раскалывание общества - это новые поля битвы и линии фронта. Поэтому, наряду с боевой готовностью, нашу судьбу могут определить и хорошая репутация Эстонии, сплоченность общества и доверие между народом и государством. Сегодня защита государства начинается с обеспечения стабильного функционирования общества, со знания, что каждый готов сыграть свою роль.

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На посту президента я хочу в первую очередь играть уравновешивающую роль и при необходимости выступать посредником. Надеюсь, вы уже понимаете, что, являясь человеком из академического мира, я всегда настраиваю свои мысли и чувства в унисон с научным знанием.

Это не только моя свобода, но и мой долг.

И мне остается лишь пожелать нашей Эстонии мудрости!