Ийзакуский музей построил миниатюрную волость Алутагузе
На заднем дворе Ийзакуского музея можно сыграть в ландшафтную игру между макетами зданий Алутагузеской волости - пятью церквями, монастырем, Ийзакуским народным домом и мызой Мяэтагузе.
На заднем дворе Ийзакуского музея можно сыграть в ландшафтную игру между макетами зданий Алутагузеской волости - пятью церквями, монастырем, Ийзакуским народным домом и мызой Мяэтагузе.
В первый коронагод сотрудники Ийзакуского музея расчистили от кустарника задний двор музея и стали подыскивать ему применение.