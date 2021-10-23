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Ийзакуский музей построил миниатюрную волость Алутагузе

Сотрудницы Ийзакуского музея Лийви Мёлдер (слева) и Мерике Ваарметс показывают, как играть в ландшафтную игру. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На заднем дворе Ийзакуского музея можно сыграть в ландшафтную игру между макетами зданий Алутагузеской волости - пятью церквями, монастырем, Ийзакуским народным домом и мызой Мяэтагузе.

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В первый коронагод сотрудники Ийзакуского музея расчистили от кустарника задний двор музея и стали подыскивать ему применение.

Первой появилась босоногая тропа, предлагающая почувствовать ногами разные виды материалов, затем обустроили костровую площадку.

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