Получивший на прошедших выборах в Йыхви самую большую поддержку избирателей Валло Реймаа последний месяц почти каждый день ездит между Йыхви и Тарту. В первой половине дня работает директором Тартуской Таммеской школы, а в вечерние часы спасает йыхвискую власть из того болота, в которое она провалилась в последние годы. "Мне было бы гораздо проще не вступать в эту игру. Но подумал: если в Йыхви все полетит в тартарары, а я имел возможность вмешаться и не сделал этого, смогу ли я после этого посмотреть на себя в зеркало?" - сказал Реймаа, с именем которого связаны как восстановление самостоятельности Йыхви, так и его быстрое развитие в 1990-е и на рубеже столетий.