Валло Реймаа: постараемся, чтобы йыхвиская власть не провалилась снова в болото
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Получивший на прошедших выборах в Йыхви самую большую поддержку избирателей Валло Реймаа последний месяц почти каждый день ездит между Йыхви и Тарту. В первой половине дня работает директором Тартуской Таммеской школы, а в вечерние часы спасает йыхвискую власть из того болота, в которое она провалилась в последние годы. "Мне было бы гораздо проще не вступать в эту игру. Но подумал: если в Йыхви все полетит в тартарары, а я имел возможность вмешаться и не сделал этого, смогу ли я после этого посмотреть на себя в зеркало?" - сказал Реймаа, с именем которого связаны как восстановление самостоятельности Йыхви, так и его быстрое развитие в 1990-е и на рубеже столетий.
- Когда в воскресенье поздним вечером начали поступать результаты голосования и стало ясно, что ваш союз победил в Йыхви, принесло ли это большую радость или, скорее, тревожное осознание, что вот теперь действительно начинается огромная работа?