В разрушении трубопровода йыхвиский предприниматель обвиняет волость
ТОО "Pesulux" обвиняет Йыхвискую волость в выдаче разрешения на строительство для недвижимости, где в ходе работ разрушили якобы принадлежащий ему водопровод.
ТОО "Pesulux" обвиняет Йыхвискую волость в выдаче разрешения на строительство для недвижимости, где в ходе работ разрушили якобы принадлежащий ему водопровод.
Недвижимость "Puru tee 5", а также еще несколько соседних участков купило в Йыхви нынешней весной ТОО "Lidl Eesti", чтобы построить там торговый центр. В соответствии с детальной планировкой, находившиеся на этой недвижимости здания следовало снести, а старый водопровод - ликвидировать. Что новый владелец и сделал, получив от волостного управления разрешение на строительство.