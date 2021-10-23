В разрушении трубопровода йыхвиский предприниматель обвиняет волость

Недвижимость "Puru tee 5", а также еще несколько соседних участков купило в Йыхви нынешней весной ТОО "Lidl Eesti" , чтобы построить там торговый центр. В соответствии с детальной планировкой, находившиеся на этой недвижимости здания следовало снести, а старый водопровод - ликвидировать. Что новый владелец и сделал, получив от волостного управления разрешение на строительство.

Руководитель и владелец йыхвиского водного предприятия "Pesulux" Тоомас Зилев, как утверждается, узнал о случившемся с его трубопроводом лишь в конце августа, после чего обжаловал в суде распоряжение волостного управления о выдаче разрешения на строительство для недвижимости "Puru tee 5". Зилев ходатайствовал перед судом и о первичной правовой защите, с просьбой приостановить там строительную деятельность до вынесения решения.