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В разрушении трубопровода йыхвиский предприниматель обвиняет волость

Йыхвиский водный предприниматель Тоомас Зилев не знает, какая часть из построенного им водопровода остается под стройплощадкой на участке недвижимости "Puru tee 5". ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

ТОО "Pesulux" обвиняет Йыхвискую волость в выдаче разрешения на строительство для недвижимости, где в ходе работ разрушили якобы принадлежащий ему водопровод.

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Недвижимость "Puru tee 5", а также еще несколько соседних участков купило в Йыхви нынешней весной ТОО "Lidl Eesti", чтобы построить там торговый центр. В соответствии с детальной планировкой, находившиеся на этой недвижимости здания следовало снести, а старый водопровод - ликвидировать. Что новый владелец и сделал, получив от волостного управления разрешение на строительство.

Руководитель и владелец йыхвиского водного предприятия "Pesulux" Тоомас Зилев, как утверждается, узнал о случившемся с его трубопроводом лишь в конце августа, после чего обжаловал в суде распоряжение волостного управления о выдаче разрешения на строительство для недвижимости "Puru tee 5". Зилев ходатайствовал перед судом и о первичной правовой защите, с просьбой приостановить там строительную деятельность до вынесения решения.

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