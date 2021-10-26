Поход по кохтла-ныммеским Альпам на закате солнца - это новый магнит, которым Ида-Вирумаа притягивает любителей активного отдыха, хотя гористую часть уезда стоило бы открыть для себя и местным людям.

Чтобы энергии на поход по кохтла-ныммеским Альпам хватило, собирающихся в путь участников потчуют жаренными на костре блинчиками. Затем Алутагузеский клуб туризма снаряжает всех наголовными фонариками и походными палками - и подъем на терриконик рядом с шахтным музеем можно начинать.

Лучшие ида-вируские приключения определяли в пятый раз

Лучшие мероприятия в сфере приключенческого туризма выбирались в трех категориях: для пар, для семей и для компаний.

Лучшим новым приключением для пар жюри признало отдых на морской башне мызы Сака. Ночлег в исторической погранвышке - это нечто особенное, а вдобавок к этому приключенческий пакет мызы Сака предлагает прогулку по походной трассе вдоль глинта, релаксацию в бане и спа.

Лучшим приключением для семьи посчитали мероприятие "Erikülalised Oru pargis" ("Особые гости в Оруском парке") от ТОО "Blueray" - фотоохоту, дополняющую виртуальную прогулку по Орускому дворцу и парку. Оруский парк несколько раз переоформляли, и в ходе фотоохоты нужно найти посаженные в разное время цветы, деревья и кусты, сохранившиеся по сей день.

Лучшим приключением для дружеской компании назвали поход на закате по кохтла-ныммеским Альпам, проводимый Алутагузеским клубом туризма. Поход знакомит своих участников с вершинами трех искусственных гор и заслужил также спецпремию как самое зеленое приключение.

В этот раз на титул претендовали 15 новых приключений. Тестировало их жюри, в которое входили среди прочих кругосветный путешественник, президент Эстонского союза турфирм и один из владельцев "Go Group" Тийт Пруули, менеджер по направлениям Центра развития туризма EAS Кристийна Йорс, бывший директор Центра развития туризма Маргус Самели и журналист газеты "Маалехт" Рейн Сикк.

- Лучшие приключения выбирались в пятый раз, чтобы укрепить особую позицию региона как приключенческого края и привлечь новых посетителей, - сказала ида-вируский туркоординатор Кадри Ялонен.