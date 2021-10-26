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Стадион и променад в Йыхвиском микрорайоне будут готовы в ноябре

Одной из наиболее крупных работ, ждущей завершения, является пешеходная дорожка, ведущая от стадиона по построенному склону к пешеходному мосту. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На построенных в образовательном городке в Йыхвиском микрорайоне стадионе и променаде осталось выполнить лишь некоторые отделочные работы - и в ноябре они будут готовы.

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Проектный руководитель волостного управления Евгений Корнильцев надеется, что в ноябре на беговых дорожках нового стадиона можно будет проводить как уроки физкультуры, так и тренировки спортклубов. По его мнению, начинать использование футбольного поля с натуральным газоном поздней осенью нецелесообразно.

Управлять стадионом будет Йыхвиская спортшкола, которая определит также порядок его использования.

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