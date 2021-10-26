Стадион и променад в Йыхвиском микрорайоне будут готовы в ноябре
На построенных в образовательном городке в Йыхвиском микрорайоне стадионе и променаде осталось выполнить лишь некоторые отделочные работы - и в ноябре они будут готовы.
На построенных в образовательном городке в Йыхвиском микрорайоне стадионе и променаде осталось выполнить лишь некоторые отделочные работы - и в ноябре они будут готовы.
Проектный руководитель волостного управления Евгений Корнильцев надеется, что в ноябре на беговых дорожках нового стадиона можно будет проводить как уроки физкультуры, так и тренировки спортклубов. По его мнению, начинать использование футбольного поля с натуральным газоном поздней осенью нецелесообразно.