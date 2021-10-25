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Мэром Кохтла-Ярве может стать Виктор Андреев

Это фото Виктора Андреева сделано в Вирумааском колледже несколько лет назад, когда он руководил этим учебным заведением. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Новым мэром Кохтла-Ярве может стать ветеран политики Виктор Андреев, который последние шестнадцать лет был связан с Вирумааским колледжем Таллиннского технического университета.

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В Кохтла-Ярве к власти приходит союз четырех, куда вошли Социал-демократическая партия, Партия реформ и избирательные союзы "Restart Kohtla-Järve" и "Progress". В собрании города, которым десятки лет правила Центристская партия, у них на четверых получается преимущество в одно место. 

После выборов 2002 года лидер Центристской партии Валерий Корб (слева) уже на первом заседании горсобрания перехитрил конкурентов и остался у власти. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве похожий расклад в последний раз был в 2002 году

Ситуация, аналогичная сегодняшней, когда Центристской партии не хватило одного места для большинства в Кохтла-Ярвеском горсобрании, в последний раз сложилась после местных выборов 19 лет назад.

Тогда в горсобрании было 35 мест, и Центристская партия получила на выборах 17 мест. Остальные четыре силы - Объединенная народная партия Эстонии во главе с Виктором Андреевым (ОНПЭ, 10 мест), "Res Publica" во главе с Хантсом Хинтом (4 места), избирательный союз "Meie Kohtla-Järve", возглавляемый членом "Isamaa" Йоэлем Гулявиным (3 места), и Народный союз, лидером которого в Кохтла-Ярве был Вольдемар Лехтер, заключили коалиционное соглашение. Имея в общем 18 мест, они планировали прийти к власти в Кохтла-Ярве.

Однако уже на первом заседании горсобрания выяснилось, что Хантс Хинт и Вячеслав Акимов нарушили соглашение и перешли на сторону Центристской партии. Вскоре за ними последовали еще несколько депутатов от ОНПЭ, и таким образом Центристская партия устранила угрозу лишения власти. Укрепив свою власть, Центристская партия избавилась от Хинта, который успел недолго побыть как председателем горсобрания, так и мэром.

Примечательно, что нынче на выборах и Хинт, и Андреев впервые за долгое время снова баллотировались в Кохтла-Ярве. Если для Хинта, набравшего всего 23 голоса в качестве первого номера избирательного союза "Progress", депутатский мандат оказался недосягаем, то Виктор Андреев в рядах избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" получил 250 голосов и прошел в горсобрание.

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