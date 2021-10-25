Мэром Кохтла-Ярве может стать Виктор Андреев
Новым мэром Кохтла-Ярве может стать ветеран политики Виктор Андреев, который последние шестнадцать лет был связан с Вирумааским колледжем Таллиннского технического университета.
Новым мэром Кохтла-Ярве может стать ветеран политики Виктор Андреев, который последние шестнадцать лет был связан с Вирумааским колледжем Таллиннского технического университета.
В Кохтла-Ярве к власти приходит союз четырех, куда вошли Социал-демократическая партия, Партия реформ и избирательные союзы "Restart Kohtla-Järve" и "Progress". В собрании города, которым десятки лет правила Центристская партия, у них на четверых получается преимущество в одно место.