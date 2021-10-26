Хейди Уусталу займет высокий пост в Министерстве образования
Бывший директор Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу станет курировать в Министерстве образования и науки сферу политики подготовки учителей и управления образованием.
Бывший директор Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу станет курировать в Министерстве образования и науки сферу политики подготовки учителей и управления образованием.
Хейди Уусталу, которая последние без малого два года работала руководителем по развитию образовательной программы "Предприимчивая школа", видит в министерстве шанс попробовать что-то новое.