Хейди Уусталу займет высокий пост в Министерстве образования

Хейди Уусталу займется среди прочего решением проблемы подготовки молодых учителей. "Если бы решить ее было так просто, это давно бы сделали. Но, наверное, можно поразмыслить над тем, как сделать процесс подготовки учителя чуть более гибким", - сказала она. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik