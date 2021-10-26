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Хейди Уусталу займет высокий пост в Министерстве образования

Хейди Уусталу займется среди прочего решением проблемы подготовки молодых учителей. "Если бы решить ее было так просто, это давно бы сделали. Но, наверное, можно поразмыслить над тем, как сделать процесс подготовки учителя чуть более гибким", - сказала она. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Бывший директор Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу станет курировать в Министерстве образования и науки сферу политики подготовки учителей и управления образованием.

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Хейди Уусталу, которая последние без малого два года работала руководителем по развитию образовательной программы "Предприимчивая школа", видит в министерстве шанс попробовать что-то новое.

- Наши предприимчивые школы - хорошая кузница кадров для министерства, - констатировала Уусталу, подразумевая бывшего директора Ярвеской школы Анне Эндъярв, которая весной приступила к работе в министерстве главным экспертом в отделе иноязычного и инклюзивного образования, в центре внимания которого находится иноязычный учащийся.

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